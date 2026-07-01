Razgovori SAD i Irana - Netanjahu na jugu Libana: Nećemo se povući dok je Hezbolah ovdje

Autor:ATV redakcija
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Delegacije SAD i Irana su "i dalje u zasjedanju", tehnički razgovori se odvijaju u različitim formatima, uz učešće posrednika, saopštio je Katar.
Premijer Izraela Benjamin Netanjahu posjetio je trupe IDF na jugu Libana i pozvao ih da reaguju na svaku prijetnju.
Tehnički razgovori između Irana i SAD se nastavljaju, ali bez sastanaka na visokom nivou, saopštio je portparol MSP Katara, gdje se nalaze i američki izaslanik Stiv Vitkof i zet predsjednika Donalda Trampa, Džared Kušner.
Delegacije su "i dalje u zasjedanju", naveo je on, dodavši da se sastanci odvijaju u različitim formatima, uz učešće posrednika.
Domaćini razgovora rješavanje pitanja zamrznutih iranskih sredstava ističu kao prepreku u pregovorima ili uslov za njihovo napredovanje.
U isto vrijeme, premijer Izraela Benjamin Netanjahu posjetio je trupe IDF na jugu Libana i pozvao ih da reaguju na svaku prijetnju, nekoliko dana nakon što su Izrael i Liban postigli, uz posredovanje SAD, okvirni sporazum.
"I dokle god Hezbolah ostane ovdje, naoružan i prijeti nam, i mi ćemo ostati ovdje", poručio je Netanjahu, prenosi RTS
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