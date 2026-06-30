Tramp zaprijetio kompanijama zbog visoke cijene benzina

Predsjednik SAD Donald Tramp zatražio je od američkih kompanija da smjesta smanje cijenu benzina i zaprijetio ozbiljnim posljedicama ukoliko to ne učine.

"Prodavci benzina moraju smjesta da spuste cijene. One su previsoke s obzirom na to da je cijena barela nafte sada 68 dolara i dodatno će se spuštati", napisao je Tramp na mreži "Trut sošl".

Tramp je naglasio da prodavci moraju brzo da reaguju na njegovu objavu ili će se, u suprotnom, suočiti sa "velikim problemima".

Srna