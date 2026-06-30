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Tramp zaprijetio kompanijama zbog visoke cijene benzina

Autor:

ATV redakcija
30.06.2026 08:24

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Предсједник САД Доналд Трамп састао се са предсједником Египта Абделом Фатахом ел Сисијем на маргинама самита Г7, у сриједу, 17. јуна 2026. године, у Евијан ле Бену, у Француској.
Foto: AP Photo/Julia Demaree Nikhinson/Tanjug

Predsjednik SAD Donald Tramp zatražio je od američkih kompanija da smjesta smanje cijenu benzina i zaprijetio ozbiljnim posljedicama ukoliko to ne učine.

"Prodavci benzina moraju smjesta da spuste cijene. One su previsoke s obzirom na to da je cijena barela nafte sada 68 dolara i dodatno će se spuštati", napisao je Tramp na mreži "Trut sošl".

Tramp je naglasio da prodavci moraju brzo da reaguju na njegovu objavu ili će se, u suprotnom, suočiti sa "velikim problemima".

Srna

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Tagovi :

Donald Tramp

Cijene goriva

cijene nafte

Amerika

Vašington

benzin

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