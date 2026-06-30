Toplotni talas ne posustaje, Slovačka se topi

U Slovačkoj je danas postavljen novi temperaturni rekord, jer je u mjestu Turna nad Bodvou na istoku zemlje izmjeren 41 stepen Celzijusov, saopštio je Slovački hidrometeorološki zavod.

Ovim je nadmašen prethodni rekord koji je bio postavljen u julu 2007. godine, kada je u gradu Hurbanovu, na jugozapadu Slovačke, izmjereno 40,3 stepena Celzijusova.

U više gradova u Slovačkoj zabilježene su temperature vazduha iznad 40 stepeni Celzijusovih, pa je tako u Štrkovecu izmjereno 40,6, a u Mužli 40,5 stepeni Celzijusovih., prenosi Srna.