Aligator usmrtio ženu na Floridi

Prošle nedjelje, aligatori su napali nekoliko ljudi u centralnoj Floridi, a u posljednjem incidentu, ubijena je 31-godišnja žena. Iako su ozbiljni susreti sa aligatorima relativno rijetki, u proteklih sedam dana dogodila su se tri napada, od kojih su se dva dogodila u razmaku od samo 24 sata, izvještava CNN .

Smrtonosni napad u rijeci Ekonlokhači

U najnovijem napadu, 31-godišnja žena je ubijena u nedjelju popodne dok je plivala sa svojim dečkom i prijateljem u rijeci Ekonlokhači, sjeverno od Orlanda. Komisija za zaštitu riba i divljih životinja Floride (FWC) saopštila je na konferenciji za novinare da je ženu ujeo aligator.

Njen dečko je pokušao da je izvuče iz čeljusti životinje, potvrdili su zvaničnici. Osoba koja je pozvala 911 opisala je povrede kao „strašne“. Žena je zadobila ugrize na obe ruke i preminula je nakon što je prevezena u bolnicu.

Policajci FWC-a su na licu mjesta uhvatili aligatora od 3,6 metara, a u blizini još jednog aligatora od 3,6 metara. Vjeruju da je bilo koji od njih mogao biti odgovoran za napad. „Vidjela sam ovde zaista velike aligatore, ali nikada nisam čula za napad“, rekla je planinarka Leja Vijeira lokalnoj stanici WESH.

Još dva napada u istoj nedjelji

Samo dan ranije, aligator je ugrizao ruku dečaka koji je pecao sa ocem u Nelsonovom ribljem kampu u okrugu Marion, izvjestio je WESH. U istom području, oko 160 kilometara od nedjeljnog smrtonosnog napada, ronilac je ujeden u rijeci Rejnbou 21. juna.

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Vlasti su privremeno zatvorile rijeku nakon tog napada dok službenici za zaštitu divljih životinja nisu pronašli i uklonili aligatora, saopštila je kancelarija šerifa okruga Marion. Prema WESH-u, aligator dug 2,6 metara koji je ujeo dečaka je uhvaćen i eutanaziran.

Koliko su česti ujedi aligatora?

Iako se procjenjuje da na Floridi živi oko 1,3 miliona aligatora, napadi na ljude su rijetki.

Država prosečno ima osam ničim izazvanih ujeda godišnje, prema podacima FWC-a, koji vodi program za rješavanje žalbi na aligatore za koje se vjeruje da predstavljaju pretnju ljudima, kućnim ljubimcima ili imovini.

Od 1948. godine, Florida je zabilježila više od 450 napada aligatora, od kojih je samo 30 bilo fatalno. Prošle godine bilo je 13 napada, uključujući dva fatalna. Osam napada je rezultiralo teškim i pet lakšim povredama.

Prevencija i rizično ponašanje

Studija istraživača sa Univerziteta Floride i Koledža Centar u Kentakiju otkrila je da aktivnosti niskog rizika, poput šetnje pored vode, rijetko dovode do napada. Istraživanje je pokazalo da se najveći broj smrtonosnih napada dogodio kao rezultat rizičnog ponašanja, uključujući namjerno ulaženje u vodene puteve za koje se zna da u njima žive aligatori.

„Ekološka svijest i promišljene odluke, posebno tokom rekreacije u područjima aligatora, mogu pomoći u zaštiti i ljudi i divljih životinja“, rekao je dr Frenk Macoti, profesor ekologije divljih životinja na Univerzitetu Floride i jedan od autora studije, kada su nalazi objavljeni prošle godine.

„Mnogi ugrizi se mogu spriječiti ako su ljudi svesni svoje okoline i izbjegavaju rizično ponašanje“, dodao je Macoti.

(indeks)