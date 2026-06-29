Bebe bliznakinje stare svega 15 mjeseci preminule u svojim krevetima

U Francuskoj hara rekordni toplotni talas, a zemlju je potresla vijest o strašnoj tragediji na sjeveru zemlje.

Dvije sestre bliznakinje, stare svega 15 mjeseci, pronađene su mrtve u svojim krevetima usljed teške dehidracije. Iz iste porodične kuće u Ulici Leonarda da Vinčija, još četvoro djece uzrasta od tri, četiri, pet i šest godina hitno je prebačeno u bolnicu.

Alarmirane pozivom roditelja, policijske i medicinske ekipe stigle su na mjesto nesreće u ponedjeljak oko 13:30 časova.

Kako prenosi lokalni list La Voix du Nord, majka je djevojčice stavila na spavanje u nedjelju uveče oko 19:00 sati, a u njihovu sobu je ponovo ušla tek kasno u ponedjeljak ujutru.

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Ljekari vjeruju da su bliznakinje preminule od dehidracije, dok je preostalo četvoro djece primljeno u bolnicu zbog ekstremnog nedostatka vode u organizmu. Jedno dijete je zbog kritičnog stanja moralo biti transportovano helikopterom.

Roditelji su uhapšeni istog dana u 15:30 časova i trenutno se nalaze u pritvoru u policijskoj stanici u Valansijenu. Na službenom natpisu kojim je kuća zapečaćena navedeno je krivično djelo: "Uskraćivanje njege ili hrane maloljetnom licu mlađem od 15 godina".

(Kurir)