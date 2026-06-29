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Eksplodirala boca dok su kamiondžije iz Srbije kuvale ručak, sedmoro povrijeđenih

Autor:

ATV redakcija
29.06.2026 23:02

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Експлодирала боца док су камионџије из Србије кувале ручак, седморо повријеђених
Foto: Pexels

Na prostoru aerodroma u Lincu u subotu, 27. juna, dogodila se teška eksplozija plinske boce.

Kako prenose mediji, srpski vozači kamiona su u prikolici koristili gasnu bocu za kuvanje, kada je ona iznenada eksplodirala. Tom prilikom povrijeđeno je sedam muškaraca, od kojih dvojica teško.

Oko 15:20 časova više vozača kamiona pripremalo je obrok na prostoru aerodroma u Hörschingu koristeći gasnu bocu. Iz još nepoznatog razloga ona je eksplodirala.

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Jedan od svjedoka eksplozije bio je i 53-godišnji Srbin koji je pokazao prisebnost i spasao povrijeđene kolege. On je bio taj koji je pokrenuo lanac spasavanja i pružio prvu pomoć do dolaska hitne službe.

Teško povrijeđeni prebačeni u Beč

Najteže su povrijeđeni 41-godišnji vozač te njegov kolega star 54 godine. Oni su zadobili teške povrede u eksploziji. Obojica su helikopterom prebačena u AKH u Beču.

Još petoro povrijeđenih muškaraca smješteno je u različite bolnice u Velsu i Lincu. Istraga o uzroku eksplozije je u toku.

(Nezavisne novine)

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Kamiondžija iz BiH

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