Eksplodirala boca dok su kamiondžije iz Srbije kuvale ručak, sedmoro povrijeđenih

Autor:ATV redakcija
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Na prostoru aerodroma u Lincu u subotu, 27. juna, dogodila se teška eksplozija plinske boce.
Kako prenose mediji, srpski vozači kamiona su u prikolici koristili gasnu bocu za kuvanje, kada je ona iznenada eksplodirala. Tom prilikom povrijeđeno je sedam muškaraca, od kojih dvojica teško.
Oko 15:20 časova više vozača kamiona pripremalo je obrok na prostoru aerodroma u Hörschingu koristeći gasnu bocu. Iz još nepoznatog razloga ona je eksplodirala.
Hronika
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Jedan od svjedoka eksplozije bio je i 53-godišnji Srbin koji je pokazao prisebnost i spasao povrijeđene kolege. On je bio taj koji je pokrenuo lanac spasavanja i pružio prvu pomoć do dolaska hitne službe.
Teško povrijeđeni prebačeni u Beč
Najteže su povrijeđeni 41-godišnji vozač te njegov kolega star 54 godine. Oni su zadobili teške povrede u eksploziji. Obojica su helikopterom prebačena u AKH u Beču.
Još petoro povrijeđenih muškaraca smješteno je u različite bolnice u Velsu i Lincu. Istraga o uzroku eksplozije je u toku.
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