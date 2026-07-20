Dobili smo instant plaćanje u bankama, evo šta to znači

Centralna banka BiH uspostavila je domaći sistem instant plaćanja što će korisnicima omogućiti izvršavanje platnih transakcija u roku od nekoliko sekundi, bez obzira na to da li je radni dan, vikend ili praznik.

Sistem je od prvog dana dostupan svim komercijalnim bankama, a u početnoj fazi priključile su se tri banke koje su izvršile potrebna tehnička prilagođavanja.

Građani i privredni subjekti moći će da izvršavaju platne transakcije u roku od nekoliko sekundi, bez obzira na to da li je radni dan, vikend ili praznik.

Sistem je dostupan 24 časa dnevno, sedam dana u sedmici, tokom cijele godine.

Instant plaćanja donose brojne koristi građanima, privredi, bankama i cjelokupnoj ekonomiji Bosne i Hercegovine. Građanima omogućavaju da im sredstva budu dostupna odmah, dok privredi donose brži priliv sredstava, efikasnije upravljanje novčanim tokovima i bolju likvidnost.

Bankama pružaju modernu infrastrukturu za razvoj novih digitalnih usluga i unapređenje korisničkog iskustva.

Naknada CBBiH za obradu transakcije u sistemu instant plaćanja niža je od postojeće naknade za obradu transakcija u žirokliring sistemu.

"Uspostavljanjem i puštanjem u funkciju domaćeg sistema instant plaćanja, Bosna i Hercegovina dobija modernu platnu infrastrukturu, usklađenu sa evropskim standardima i spremnu za budući razvoj digitalnih finansijskih usluga. Centralna banka Bosne i Hercegovine uspostavila je siguran, pouzdan i savremen platni sistem. Ovo nije samo tehnološko unapređenje, već ulaganje u efikasniju ekonomiju, konkurentniji finansijski sektor i kvalitetnije usluge za građane i privredu Bosne i Hercegovine. Na ovaj način BiH postaje ravnopravna sa zemljama članicama Evropske unije", izjavila je guverner Centralne banke BiH Jasmina Selimović.

Domaći sistem instant plaćanja uspostavljen je po uzoru na evropski sistem, koji je za zemlje zapadnog Balkana prilagodila Banka Italije, uz saglasnost Evropske centralne banke.

U narednom periodu CBBiH planira dalji razvoj sistema uvođenjem novih funkcionalnosti i dodatnih, takozvanih nadogradnih usluga (overlay services), koje će građanima i privredi omogućiti još jednostavnije, sigurnije i inovativnije načine plaćanja, poput plaćanja posredstvom QR koda, a u kasnijoj fazi i mogućnost prekograničnih plaćanja.

Centralna banka Bosne i Hercegovine pripremila je operativne, tehničke i regulatorne uslove za funkcionisanje sistema, te donijela Pravila rada instant platnog sistema.

Banke koje još prilagođavaju svoje tehničke i operativne uslove potrebama sistema instant plaćanja postepeno će mu se priključivati.

Informacije o dostupnosti usluge, načinu njenog korišćenja i vremenu uvođenja u pojedinačnim bankama klijentima će biti dostupne direktno u njihovim bankama.