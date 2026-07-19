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Minić: Policija u FBiH da procesuira napadače na srpske povratnike

Autor:

ATV redakcija
19.07.2026 22:08

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Минић: Полиција у ФБиХ да процесуира нападаче на српске повратнике
Foto: ATV

Predsjednik Vlade Republike Srpske Savo Minić osudio je napad na srpske povratnike u Sanskom Mostu i poručio da Srpska očekuje da policijske agencije Federacije BiH (FBiH) procesuiraju napadače.

"U Republici Srpskoj, kao prvo, ne bi dozvolili da se to dogodi. Drugo, odmah bi vinovnike pohapsili i osudili", rekao je Minić novinarima u Modriči.

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On je naveo da postoji video-snimak napada i da očekuje od policijskih agencija u FBiH da rade svoj posao.

"Sigurno će i Republika Srpska preko svojih policijskih agencija tražiti da se najoštrije kazne počinioci", rekao je Minić.

On je ocijenio da je ovaj napad plod mržnje koji svakog normalnog čovjeka prenerazi, prenosi "Srna".

"To se dešava u FBiH i to ne samo sada. Šta je bilo sa srpskim spomenicima i mnogim drugim stvarima u proteklom vremenu? Pričamo o tome kako imamo probleme u Federaciji. Šta mislite da smo zajedno? Kome bismo se obratili i ko bi nas štitio osim policije Republike Srpske?", upitao je Minić.

On je rekao da je svako dobrodošao u stabilnu i snažnu Republiku Srpsku, te poručio da će Srpska učestvovati u sprečavanju i procesuiranju odgovornih za napade na srpski narod u FBiH.

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Hronika

Tragedija u BiH: Dvojica mladića izgubila život

Srpske povratnike u Lušci Palanku kod Sanskog Mosta Miku Davidović i njenog supruga Željka Matića fizički napali Suvad i Muharem Bašić, te Hasan Rekić iz Fajtovaca kod Sanskog Mosta.

Ministar pravde Republike Srpske Goran Selak objavio je na "Iksu" video-snimak napada, te pozvao MUP Unsko-sanskog kantona, resornog ministra i direktora policije da hitno rasvijetle ovaj slučaj i obavijeste javnost o preduzetim mjerama.

Davidovićeva je ispričala da se napad na nju i njenog supruga Željka dogodio 14. jula, da su o tome odmah obavijestili policiju koja je došla tek nakon sat i po, ali da se nakon toga više nije oglašavala po pitanju ovog slučaja.

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Savo Minić

Srbi povratnici

Povratnici u FBiH

Sanski Most

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