Trišić Babić: Pokušaj da se ukidanjem konstitutivnosti dođe do bošnjačke BiH

Nazivati konstitutivnost naroda u BiH "prevaziđenim sovjetskim modelom", kako to kažu takozvani nezavisni intelektualci "Kruga 99", nije ništa drugo nego politički pokušaj da se delegitimiše ustavni poredak uspostavljen Dejtonskim sporazumom s ciljem preuređenja BiH u građansku državu, izjavila je za Srnu vršilac dužnosti direktora Kancelarije za međunarodnu saradnju Republike Srpske Ana Trišić Babić.

Trišić Babić je istakla da, pored toga što ne poštuju Ustav i Dejton, ovi nazovi intelektualci ovakve poruke plasiraju pod plaštom intelektualnog autoriteta, iako zanemaruju osnovnu činjenicu da konstitutivnost nije nikakav sovjetski izum, već ustavni mehanizam koji garantuje da nijedan narod ne može biti preglasan i politički potčinjen drugom.

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"Kada neko traži ukidanje konstitutivnosti, u suštini traži ukidanje političke ravnopravnosti Srba, Hrvata i Bošnjaka i otvara vrata dominaciji najbrojnijeg naroda, to jeste bošnjačkog. To nije nikakva građanska demokratija, kako oni pokušavaju da predstave, već klasični primjer da pod parolom modernizacije i građanštine uspostave političku hegemoniju muslimana u BiH, što im je i bio ratni cilj", naglasila je Trišić Babić.

Ona je rekla da je paradoksalno da oni koji se predstavljaju kao zaštitnici demokratije osporavaju ustavni princip koji je omogućio okončanje rata i uspostavljanje mira u BiH.

"Umjesto što na ovaj način napadaju na Dejtonski sporazum, korisnije bi im bilo da se zalažu za njegovo dosljedno poštovanje, jer bez ravnopravnosti konstitutivnih naroda nema ni stabilne ni funkcionalne BiH", ukazala je Trišić Babić i dodala da je BiH dejtonska, a ne unitarna, nacionalna država jednog naroda ili građanska.

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Navodeći da tvorci i garanti Dejtonskog sporazuma dobro poznaju istorijske, pravne i političke činjenica u BiH, Trišić Babić je istakla da konstitutivnost nije proizvod sovjetske ideologije, već ustavna kategorija koja je nastala kao odgovor na specifičnu složenost BiH i potrebu da se obezbijedi ravnopravnost tri konstitutivna naroda, gdje nijedan od njih ne može biti manjina.

Trišić Babić je poručila da konstitutivnost nije prepreka demokratiji, već ustavna garancija političke ravnopravnosti naroda u BiH koja je po svom karakteru višenacionalna, te upozorila da svaka ozbiljna rasprava o ustavnim promjenama mora počivati na argumentima i konsenzusu, a ne na etiketiranju i istorijskim analogijama koje ne odgovaraju stvarnom stanju i ustavnom poretku državne zajednice BiH.

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Asocijacija nezavisnih intelektualaca "Krug 99" kritikovala je danas, kako su naveli, insistiranje zvaničnog Zagreba na modelu konstitutivnosti naroda u BiH.