Kovačević: Hvala Šefiku Džaferoviću na konciznim navodima

Rezultati pregovora jasno pokazuju da predsjednik Milorad Dodik ne pravi kompromise kada je riječ o nadležnostima Republike Srpske, te da su svi pokušaji centralizacije pravosuđa i kreiranja novih vrhovnih i viših sudova na nivou BiH spriječeni, objavljeno je na Instagram nalogu SNSD-a.

"Cilj je jasan - Apelaciono odjeljenje se seli u Republiku Srpsku, bez ikakvog širenja nadležnosti Sarajeva ili zadiranja u institucije Srpske. Predsjednik Milorad Dodik je započeo ovaj proces, a cilj će biti ostvaren do kraja", naveli su iz SNSD-a.

Objavljen je i video u kojem je i Šefik Džaferović na sjednici Doma naroda potvrdio da se krenulo od suda BiH i višeg suda, onda apelacionog suda BiH, pa se došlo do apelacionog odjeljenja Suda ViH, dodavši da je to maslo SNSD-a, HDZ-a i "trojke".

Delegat u Domu naroda Radovan Kovačević je rekao da je iznenađujuće, ali želi da se zahvali Džaferoviću što je veoma koncizno naveo sve uspjehe u pregovorima koje je postigao i ostvario Milorad Dodik.

BiH Dodik: Kakva BiH, takvi i bošnjački intelektualci

"Da podsjetimo, prvo je traženo da bude vrhovni sud koji će nadkroviti kompletno pravosuđe u BiH, pa i u Republici Srpskoj i FBiH, pa je Milorad Dodik uspio da to skine sa dnevnog reda.

Pa je traženo da to ne bude vrhovni sud nego viši sud koji bi bio isto što i vrhovni sud samo bi se drugačije zvao, pa je Milorad Dodik i to skinuo sa dnevnog reda", naveo je Kovačević.

Zatim je traženo da se osnuje nova sudska instanca koja se zove apelacioni sud koja ima svoj poseban budžet, kaže Kovačević, pa je Milorad Dodik i to skinuo sa dnevnog reda, obezbijedio da se samo radi o apelacionom odjeljenju i dogovorio da to apelaciono odjeljenje bude sa sjedištem u Republici Srpskoj.

"Traženo je da se prošire nadležnosti Suda BiH, pa je Milorad Dodik i to skinuo sa dnevnog reda i u potpunosti se odustalo od proširenja nadležnosti Suda BiH. To je posao koji ćemo uspjeti da završimo na taj način, dakle, odvajanje i izdvajanje apelacionog odjeljenja, njegovo premještanje sa sjedištem u Republiku Srpsku bez bilo kakvog širenja nadležnosti Suda BiH i bez bilo kakvog zadiranja u jasne nadležnosti entitetskih sudova", naglasio je Kovačević, prenosi "Srna".