Dodik: Kakva BiH, takvi i bošnjački intelektualci

Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik istakao je da je komično da o suverenitetu govore intelektualci iz Kruga 99 koji su pozivali građane da protestuju i traže da BiH ostane jedina kolonija.

"Žalosno je da ljudi koji govore da su stranac i OHR garant opstanka BiH pričaju o suverenitetu. Ili ne znaju šta znači suverenitet ili se prave ludi", naveo je Dodik.

Ukazao je da njima ne smeta da stranac nameće zakone, a smeta im rezolucija Hrvatskog sabora.

"Jesu li u svom intelektualnom zanosu slučajno pročitali da su Srbija i Hrvatska potpisnice Dejtonskog sporazuma i da imaju i pravo i obavezu da reaguju kada se on narušava. Ali, kakva BiH, takvi i bošnjački intelektualci", naveo je Dodik na "Iksu".