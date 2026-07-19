Dodik: Kakva BiH, takvi i bošnjački intelektualci

Autor:ATV redakcija
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Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik istakao je da je komično da o suverenitetu govore intelektualci iz Kruga 99 koji su pozivali građane da protestuju i traže da BiH ostane jedina kolonija.
"Žalosno je da ljudi koji govore da su stranac i OHR garant opstanka BiH pričaju o suverenitetu. Ili ne znaju šta znači suverenitet ili se prave ludi", naveo je Dodik.
Ukazao je da njima ne smeta da stranac nameće zakone, a smeta im rezolucija Hrvatskog sabora.
"Jesu li u svom intelektualnom zanosu slučajno pročitali da su Srbija i Hrvatska potpisnice Dejtonskog sporazuma i da imaju i pravo i obavezu da reaguju kada se on narušava. Ali, kakva BiH, takvi i bošnjački intelektualci", naveo je Dodik na "Iksu".
Komično je da intelektualci iz Kruga 99 koji su pozivali građane da protestuju i traže da BiH ostane jedina kolonija govore o suverenitetu.— Milorad Dodik (@MiloradDodik) July 19, 2026
Žalosno je da ljudi koji govore da su stranac i OHR garant opstanka BiH pričaju o suverenitetu.
Ili ne znaju šta znači suverenitet ili se…
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