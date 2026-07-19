Logo

Dodik: Kakva BiH, takvi i bošnjački intelektualci

Autor:

ATV redakcija
19.07.2026 16:15

Komentari:

1
Милорад Додик
Foto: ATV/Branko Jović

Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik istakao je da je komično da o suverenitetu govore intelektualci iz Kruga 99 koji su pozivali građane da protestuju i traže da BiH ostane jedina kolonija.

"Žalosno je da ljudi koji govore da su stranac i OHR garant opstanka BiH pričaju o suverenitetu. Ili ne znaju šta znači suverenitet ili se prave ludi", naveo je Dodik.

Ukazao je da njima ne smeta da stranac nameće zakone, a smeta im rezolucija Hrvatskog sabora.

"Jesu li u svom intelektualnom zanosu slučajno pročitali da su Srbija i Hrvatska potpisnice Dejtonskog sporazuma i da imaju i pravo i obavezu da reaguju kada se on narušava. Ali, kakva BiH, takvi i bošnjački intelektualci", naveo je Dodik na "Iksu".

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tag :

Milorad Dodik

Komentari (1)

Više iz rubrike

Епископ Сергије

BiH

Episkop Sergije: Nadležni da ne zatvaraju oči pred zastrašivanjem i fizičkim napadima na srpske povratnike

3 h

0
Предсједник СНСД-а, Милорад Додик

BiH

Dodik: Ne smije se zaboraviti etničko čišćenje Srba u Hrvatskoj i Krajini

4 h

1
Цвијановић: Конаковић у Америци - погрешан човјек на погрешном мјесту

BiH

Cvijanović: Konaković u Americi - pogrešan čovjek na pogrešnom mjestu

1 d

0
Логор Рабић у Дервенти

BiH

Dolazak američkih istražilaca u Derventu - politička poruka vlastima u Sarajevu

1 d

0

  • Najnovije

19

19

Potresno svjedočanstvo o stradanju Bagoje Đraša

19

13

Potresna prisjećanja na monstruoznosti ustaša: Tjerali su nas da gledamo zaklanog čovjeka

19

06

Bejbi sjedalica ispala iz auta: Teška nesreća kod Kuršumlije

18

59

Dodik: Ustaše su ubijanjem djece htjeli da nam ubiju budućnost

18

58

Centralne vijesti, 19.07.2026.

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima