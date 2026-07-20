Oglasila se Dragana Mirković nakon prekinutog nastupa

Dragana Mirković je prije osam dana pjevala na otvaranju jednog kluba u Hrvatskoj, međutim taj nastup je morala da prekine zbog narušenog zdravstvenog stanja.

Ipak, najnovija objava na njenom profilu otkrila je da je sada mnogo bolje.

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Na svom Instagram profilu podijelila je najavu za predstojeći koncert na 41. Danima piva u Zrenjaninu, koji je zakazan za 8. avgust u 22 časa, prenosi Republika.

Ova reakcija i najava otkriva da se pjevačica sada osjeća dosta bolje i da se brzo vraća na scenu, što je znatno umirilo njene fanove.

Podsjetimo, na mrežama su isplivali snimci na kojima vidimo Draganu naslonjenu na stolicu dok plače i izvinjava se gostima što neće moći da nastavi dalje da pjeva.

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- Ja nažalost neću moći da nastavim večeras, zato što mi je jako loše i moram kod ljekara. Hvala vam na razumijevanju. Nadam se da se sljedeći put vidimo. Hvala vam puno i izvinite - rekla je Dragana dok je plakala, a onda je napustila salu.

(Telegraf.rs)