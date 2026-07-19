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Skandalozan spot u Srbiji: Uhapšen tiktoker, sumnja se na promociju pedofilije

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ATV redakcija
19.07.2026 10:56

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Скандалозан спот у Србији: Ухапшен тиктокер, сумња се на промоцију педофилије
Foto: Youtube / Faraon, Toxic Music Produkcija

Marko Radmanović iz Sremske Mitrovice, influenser i tiktoker koji je javnosti poznatiji kao Faraon, uhapšen je nakon što su se na više društvenih mreža pojavili video-snimci iza kojih, kako se sumnja, stoji upravo on, a za koje nadležni navode da promovišu pedofiliju i seksualnu zloupotrebu maloljetnika u pornografske svrhe.

Sporni spot

Slučaj je dospio u žižu javnosti nakon objavljivanja spota za pjesmu "Žig zvijeri", koji je, između ostalog, sniman u prostoru d‌ječije igraonice.

Prema navodima koji su izazvali burne reakcije na društvenim mrežama, u spotu se pojavljuje ikonografija sa natpisom "Sveti tatica", kao i dijalog i scene za koje su brojni korisnici ocijenili da sadrže seksualne aluzije povezane sa maloljetnim licima.

Posebnu pažnju izazvali su stihovi u kojima se pominje lice mlađe od 18 godina, zbog čega su uslijedile brojne prijave građana.

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Autor spota je ispod objavljenog video-zapisa naveo da pjesma i spot, kako tvrdi, ne predstavljaju ismijavanje vjere i da "svakome neka sudi Bog po zasluzi".

"Sveti tatice, nisam bila dobra..."

Numera počinje uznemirujućim dijalogom u kojem se d‌jevojčica obraća ikoni sa njegovim likom riječima:

"Sveti tatice, nisam bila dobra, hoćeš me kazniti?"

Na šta on odgovara:

"Naravno dušo".

Policija identifikovala korisnika naloga "Faraon"

Podsjetimo, policijski službenici Službe za borbu protiv visokotehnološkog kriminala Uprave za tehniku, u saradnji sa Policijskom upravom u Sremskoj Mitrovici i Posebnim od‌jeljenjem za borbu protiv visokotehnološkog kriminala Višeg javnog tužilaštva u Beogradu, identifikovali su korisnika naloga "Faraon".

"Po nalogu nadležnog tužilaštva, on je istog dana doveden u prostorije Policijske uprave u Sremskoj Mitrovici, nakon čega je izvršen pretres stana i drugih prostorija koje koristi. Elektronski uređaji koje je posjedovao privremeno su oduzeti radi daljeg vještačenja", kaže izvor.

MUP naveo ranije prijave

MUP je saopštio i da su protiv osumnjičenog tokom 2025. i 2026. godine već podnesene krivične prijave zbog sumnje na izvršenje krivičnih d‌jela nedozvoljene polne radnje i polnog uznemiravanja, nakon što je, kako se navodi, pokušao obljubu više maloljetnih d‌jevojčica.

Takođe, iz Ministarstva unutrašnjih poslova poručuju da će Služba za borbu protiv visokotehnološkog kriminala, u saradnji sa nadležnim tužilaštvima, nastaviti da preduzima mjere usmjerene na otkrivanje i procesuiranje svih oblika seksualne eksploatacije i zlostavljanja d‌jece na internetu, kao i preventivne aktivnosti sa ciljem stvaranja bezbjednijeg digitalnog okruženja za najmlađe.

Kako prijaviti sporni sadržaj

Građani sadržaje za koje sumnjaju da predstavljaju seksualnu eksploataciju d‌jece mogu prijaviti preko opcije "Report" na platformama na kojima su objavljeni, kao i Ministarstvu unutrašnjih poslova putem elektronskih adresa namijenjenih prijavi ovakvih krivičnih d‌jela.

Na sajtu MUP-a navedeno je da svi koji imaju informacije o seksualnoj zloupotrebi maloljetnih lica u pornografske svrhe na internetu mogu dostaviti prijavu Od‌jeljenju za borbu protiv visokotehnološkog kriminala putem zvaničnih kontakt adresa, prenosi Kurir.

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hapšenje

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pedofilija

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