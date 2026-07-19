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Uhapšeni braća Endru i Tristan Tejt

Autor:

ATV redakcija
19.07.2026 08:22

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Ендру и Тристан Тејт, браћа инфлуенсери
Foto: AP Photo/ Julia Demaree Nikhinson / Tanjug

Braća influenseri Endru i Tristan Tejt uhapšeni su u subotu u Majamiju, saopštila je danas američka Služba maršala.

Američke vlasti nisu odmah objavile za šta su optužena braća Tejt, ali portparol Službe maršala, Brejdi MekKaron, rekao je za AP da je nalog za hapšenje zapečaćen, prenosi Si-Bi-Es njuz.

"Američki maršali su u Južnom okrugu Floride uhapsili Endrua i Tristana Tejta u skladu sa ekstradicijskim postupkom. Ova hapšenja izvršena su u skladu sa međunarodnim ugovorima i sporazumima o saradnji organa za sprovođenje zakona koji regulišu ekstradicije Ministarstva pravde", saopštio je portparol Ministarstva pravde SAD.

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U saopštenju se navodi da je britanska Krunska tužilačka služba, organizacija koja vodi krivične slučajeve u Engleskoj, saopštila da su se javile još četiri žrtve braće što je dovelo do novih optužbi za silovanje, trgovinu ljudima u seksualne svrhe, napad i dječju/ekstremnu pornografiju.

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hapšenje

Endru i Tristan Tejt

Amerika

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