Nije ona koju su svi očekivali: Tea Tairović otkrila svoju omiljenu pjesmu

Autor:ATV redakcija
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Tea Tairović važi za jednu od najtraženijih pjevačica, a njene pjesme bilježe milionske preglede i veliku popularnost među publikom.
Iako iza sebe ima brojne hitove koji su obilježili njenu karijeru, pjevačica je sada otkrila da ipak postoji jedna numera koja joj zauzima posebno mjesto u srcu.
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Na pitanje koja joj je omiljena pesma iz cijele diskografije, Tea je bez razmišljanja izdvojila numeru "Nek ti je srećno". Svoj odgovor podijelila je u razgovoru za TikTok profil JoomBoos, gdje je otkrila da joj je upravo ta pjesma najdraža, iako ne želi da zapostavi ni ostale hitove koje publika obožava.
(Grand)
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