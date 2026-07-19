U jednom gradu gorivo 2,29, u drugom 3,20 KM

Vozači u BiH ponovo su dočekali neugodno iznenađenje na benzinskim pumpama, jer su cijene goriva u kratkom periodu osjetno porasle.

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Najveći rast zabilježen je kod dizela, koji je za samo sedam dana skuplji i do 25 feninga po litru.

Na pojedinim pumpama cijena dizela sada je prešla granicu od 3 KM po litru, što će dodatno povećati troškove građana i privrede.

Gdje je najskuplji, a gdje najjeftiniji?

Prema dostupnim podacima za nedjelju, 19. jula, najskuplji dizel trenutno se toči u Teočaku gdje cijena iznosi 3.20 KM po litru.

Najniža cijena dizela može se naći u Cazinu po cijeni od 2.29 KM.

U Sarajevu dizel se kreće oko 2.74 KM, dok je benzin oko 2.69 KM po litru, što predstavlja blagi porast u odnosu na ranije. Slične cijene bilježe se i u Mostaru, gdje je cijena dizela 2.73 KM, a cijena benzina 2.69 KM.

U Tuzli vozači za dizel izdvajaju oko 2,77 KM, a za benzin oko 2,67 KM po litru.

Bosansko Grahovo, Banovići, Glamoč i mnogi drugi gradovi su na samoj granici, odnosno cijena dizela iznosi 2.99 KM. U opštini Ravno je cijena prešla 3 KM.

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Prosječna cijena goriva u Bosni i Hercegovini trenutno je oko 2,97 KM za dizel, dok se benzin u prosjeku kreće oko 2,79 KM po litru.

Mnogi vozači ističu da se poskupljenje odmah osjeti prilikom točenja goriva. Rezervoar automobila danas košta i više od deset maraka nego prije samo sedmicu, zbog čega sve više građana negoduje.

Razlog poskupljenja

Glavni razlog novog rasta cijena je poskupljenje sirove nafte na svjetskom tržištu. Nakon eskalacije sukoba na Bliskom istoku, cijena barela nafte naglo je porasla, što se vrlo brzo odrazilo i na tržište Bosne i Hercegovine.

Prema podacima portala "cijenegoriva.ba", vozači u pojedinim gradovima već plaćaju rekordne iznose za dizel i premium goriva, a trgovci ne isključuju mogućnost novih korekcija ukoliko se rast cijena nafte nastavi.

Građani se zato nadaju stabilizaciji tržišta, ali za sada nema naznaka da bi gorivo u skorije vrijeme moglo pojeftiniti, prenosi "Radiosarajevo".