Šok zbog cijene sladoleda u poslastičarnici: Kugla 7.5 evra

Tokom ljeta omiljena poslastica mnogih ljudi je sladoled. Međutim, kada vide cijenu jedne kugle sladoleda u pojedinim poslastičarnicama, odustanu od tog slatkog zadovoljstva.

Tursko Ministarstvo trgovine kaznilo je poslastičarnicu u turskom ekskluzivnom ljetovalištu Jalikavak kod Bodruma nakon objavljenog videa na društvenim mrežama u kojem je prikazano da jedna kugla sladoleda košta 400 lira (oko 7,5 evra).

Cijene u Bodrumu su tema razgovora i za mještane i za turiste iz godine u godinu, a snimak je ponovo pokrenuo diskusiju o visokim troškovima života i pretjeranom povećanju cijena u turističkim odmaralištima.

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Kratak video snimljen u marini u Jalikavaku, omiljenom mjestu za odmor milionera iz cijelog svijeta, u kojem zaposleni navode cijenu kugle sladoleda od 400 lira postao je viralan na društvenim mrežama, prenosi portal Džumhurijet.

Građani su pozvali vlasti da preduzmu mjere protiv ove nerealno visoke cijene sladoleda.

(Tanjug)