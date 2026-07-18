Logo

Šok zbog cijene sladoleda u poslastičarnici: Kugla 7.5 evra

Autor:

ATV redakcija
18.07.2026 15:56

Komentari:

0
сладоледи слаткиши десерт
Foto: Pexel/ Augustinus Martinus Noppé

Tokom ljeta omiljena poslastica mnogih ljudi je sladoled. Međutim, kada vide cijenu jedne kugle sladoleda u pojedinim poslastičarnicama, odustanu od tog slatkog zadovoljstva.

Tursko Ministarstvo trgovine kaznilo je poslastičarnicu u turskom ekskluzivnom ljetovalištu Jalikavak kod Bodruma nakon objavljenog videa na društvenim mrežama u kojem je prikazano da jedna kugla sladoleda košta 400 lira (oko 7,5 evra).

Cijene u Bodrumu su tema razgovora i za mještane i za turiste iz godine u godinu, a snimak je ponovo pokrenuo diskusiju o visokim troškovima života i pretjeranom povećanju cijena u turističkim odmaralištima.

Сека Алексић и Лепа Брена

Scena

Brena i Seka uzburkale internet ovom objavom: "Ručkić, kafica, rakijica"

Kratak video snimljen u marini u Jalikavaku, omiljenom mjestu za odmor milionera iz cijelog svijeta, u kojem zaposleni navode cijenu kugle sladoleda od 400 lira postao je viralan na društvenim mrežama, prenosi portal Džumhurijet.

Građani su pozvali vlasti da preduzmu mjere protiv ove nerealno visoke cijene sladoleda.

(Tanjug)

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

sladoled

Turska

Ljetovanje

Komentari (0)

Pročitajte više

Расхладите аутомобил и уштедите гориво уз помоћ само једног дугмета

Auto-moto

Rashladite automobil i uštedite gorivo uz pomoć samo jednog dugmeta

36 min

0
Исјечена диња на ланеном платну и дрвеној дасци.

Savjeti

Sočna, slatka, mirisna: Savjeti kako izabrati najbolju dinju

59 min

0
Милица Тодоровић

Scena

Milica Todorović donijela veliku odluku 6 mjeseci nakon porođaja

1 h

0
Беба

Porodica

Dječak dobio nesvakidašnje ime, majka se oglasila i objasnila značenje imena ''Srbujem''

1 h

0

Više iz rubrike

Телефон

Ekonomija

Velika pogodnost građanima stiže početkom sedmice

2 h

0
Цвијановић у посјети фарми "Лазић"

Ekonomija

Cvijanović u posjeti farmi ''Lazić'': Sve ovdje je impresivno

2 h

0
Новац

Ekonomija

Spremni milioni: Otvorene prijave za podsticaje za povećanje plata

4 h

0
Новац

Ekonomija

Banjaluka: Za mjesec zaradio skoro 300 hiljada KM

7 h

0

  • Najnovije

15

57

Petković: Pucanje u molitvištu poruka Srbima da nisu dobro došli

15

56

Šok zbog cijene sladoleda u poslastičarnici: Kugla 7.5 evra

15

43

Brena i Seka uzburkale internet ovom objavom: "Ručkić, kafica, rakijica"

15

42

Državljanin BiH učestvovao u teškoj saobraćajnoj nesreći: Cisterna se prevrnula nakon sudara

15

29

Ruskinja otkrila kako je namamljena u Epstinov pakao

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima