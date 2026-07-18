Rashladite automobil i uštedite gorivo uz pomoć samo jednog dugmeta

Vreli ljetnji dani i visoke temperature pretvaraju unutrašnjost automobila u pravu rernu, zbog čega je klima-uređaj prva stvar koju palimo čim sjednemo za volan.

Međutim, dok se borimo sa vrućinom, većina vozača u Srbiji pravi nesvjesnu grešku koja direktno udara na džep drastično povećava potrošnju goriva i preopterećuje motor

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Ključ problema, ali i uštede, krije se u jednom jedinom dugmetu koje se nalazi na tabli svakog automobila, a koje većina koristi potpuno pogrešno. U pitanju je dugme za recirkulaciju vazduha (simbol automobila sa polukružnom strelicom unutar njega).

Kako nesvjesno “gutate” gorivo

Kada uđete u usijan automobil i upalite klimu, a da pritom ne aktivirate recirkulaciju vazduha, sistem konstantno uvlači vreo vazduh spolja.

Da bi taj vreli spoljni vazduh (koji je često iznad 35°C) ohladio na prijatnih 22°C, kompresor klime mora da radi pod maksimalnim opterećenjem i to bez prestanka.

Pošto kompresor direktno pokreće motor automobila, ovaj proces drastično podiže potrošnju goriva – u nekim slučajevima i do 10 do 15 odsto, što na mjesečnom nivou iznosi na hiljade dinara bačenih u vjetar.

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Pravilna formula: Kako se pravilno koristi ovo dugme

Da biste sačuvali i novac i kompresor klime, stručnjaci preporučuju jednostavan trik u tri koraka koji treba primjeniti prije svake vikend vožnje:

Prva dva minuta: Nakon ulaska u auto, otvorite sve prozore i vozite minut-dva kako bi vreli vazduh prirodno izašao iz kabine. Tek tada upalite klimu.

Uključite recirkulaciju: Pritisnite dugme sa ikonicom automobila i zakrivljene strelice. Na ovaj način sistem prestaje da uvlači vreli vazduh spolja i počinje da hladi onaj vazduh koji se već nalazi u kabini (a koji je već djelimično ohlađen).

Efekat uštede: Pošto sistem hladi već prohlađen vazduh, kompresor radi sa znatno manje snage, brže postiže željenu temperaturu i automatski smanjuje potrošnju goriva.

Izuzetak koji morate znati: Kada ga ipak treba isključiti

Iako recirkulacija štedi novac na kraćim i dužim ljetnjim relacijama, vozači moraju biti oprezni na dugim putovanjima.

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Važno upozorenje: Ako ostavite recirkulaciju uključenu satima, nivo kiseonika u kabini će opasti, a porašće nivo ugljen-dioksida, što može izazvati pospanost i pad koncentracije kod vozača. Zbog toga se preporučuje da na svakih 30 do 45 minuta vožnje isključite ovo dugme na par minuta kako bi u automobil ušao svjež vazduh, a potom ga ponovo aktivirate.

Primjenom ovog jednostavnog pravila već tokom današnjeg dana, vaš novčanik će osjetiti olakšanje, a vožnja po ljetnjoj žegi biće znatno prijatnija i bezbjednija.

(Blic)