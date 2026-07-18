Jedna stvar će biti strogo kažnjena na Iksu

Uobičajena je pojava da viralni sadržaj ponovo kruži internetom, posebno na platformama poput Iksa, gdje takav sadržaj može biti nagrađen lajkovima, praćenjem, a u nekim slučajevima i čistim novcem.

Instagram, Fejsbuk i Reddit takođe se suočavaju s ovim problemom i primjenili su određene tehničke mjere kako bi obeshrabrili takvo ponašanje – na primjer, alate koji prepoznaju kada je korisnik ponovo objavio tuđi rad bez navođenja izvora.

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Iks se nedavno i sam okušao u ovome, dodavši poboljšani video-editor i snimač na svoju platformu u pokušaju da podstakne kreatore da objavljuju koristeći sopstvene alate platforme Iks, umjesto da kradu tuđi sadržaj.

Sada je Nikita Bir izjavio da najnovija verzija Grok AI modela platforme Iks može da otkrije duplirani sadržaj tri puta brže nego prethodna verzija. Pored toga, dodavanje vodenih žigova, uvodnih špica i drugih izmjena koje služe da zavaraju ljude kako bi pomislili da je ukradeni sadržaj vaš rezultiraće time da se monetizovani pregledi preusmjere originalnom autoru. Ovo će važiti i za kopije viralnih tekstualnih objava.

Bir je naveo da je kompanija u svom posljednjem ciklusu otkrila 1,5 miliona ukradenih objava, mada nije precizirao u kojem vremenskom periodu se taj ciklus odvijao. Ipak, istakao je da će zahvaljujući ovim promjenama više od milion dolara zarade namijenjene kreatorima biti vraćeno originalnim autorima ukradenog sadržaja.

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S obzirom na to da je AI omogućio lakši nastanak mnogih ovakvih problema, Iks takođe radi na tome da brže suspenduje botove. U aprilu je Bir izjavio da platforma identifikuje i suspenduje "208 botova u minuti, a taj broj i dalje raste".

Iz Iksa sada poručuju da će višekratni ili namjerni pokušaji zaobilaženja ove nove politike rezultirati izbacivanjem korisnika iz programa za kreatore, što će važiti i za pokušaje iznuđivanja interakcije i praćenja. Kada je riječ o ovom drugom, ako korisnik bude uhvaćen tri ili više puta (na primjer, pisanjem stvari poput "ZapratIću svakoga ko odgovori"), njegov nalog biće uklonjen iz programa za kreatore i proslijeđen timu za bezbjednost i pravila radi suspenzije.

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Bir se i ranije žalio na "pecanje interakcije" na platformi, pa je čak prozvao i jednog od najpoznatijih kreatora, MrBeasta, zbog toga što često koristi finansijske mamce kako bi podstakao ljude da gledaju njegove video-snimke.

(B92)