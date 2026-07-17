Problem s motorima: "SpaceX" u posljednjoj sekundi otkazao lansiranje "Starshipa"

SpejsIks (SpaceX) je u četvrtak na lansirnoj rampi u Teksasu prekinuo probni let Staršipa (Starshipa) neposredno prije polijetanja, nakon što dio motora nije uspio da se upali.

Prekid je uslijedio svega nekoliko sekundi prije planiranog uzlijetanja, kada je započelo paljenje motora najveće i najmoćnije rakete na svijetu. Podaci prikazani u prenosu lansiranja pokazali su da četiri motora nisu proradila, nakon čega je preostalih 29 odmah ugašeno i raketa je ostala na rampi.

Kompanija nije detaljno obrazložila kvar, ali je osnivač i izvršni direktor SpejsIksa Ilon Mask naveo da će dva motora biti zamijenjena „kako bismo bili sigurni u dobar let“.

„Najizgledniji termin lansiranja je početak sljedeće sedmice“, dodao je.

Nakon prekida lansirni tim je odmah počeo pražnjenje goriva iz rakete. To je prvi put da je Staršip u punoj veličini doživio prekid lansiranja u posljednjem trenutku, a automatski sistem rakete zaustavio je proceduru kako je i predviđeno. Premalo ispravnih motora moglo je dovesti do neuspjelog polijetanja, posebno jer su se neki raniji letovi Staršipa završavali eksplozijama.

Na ovoj misiji Staršip je trebalo da ponese 20 novih satelita Starlink i tokom leta iz Starbejsa, SpejsIksovog centra blizu granice Teksasa i Meksika, rasporedi ih u okviru planirane jednočasovne probe. Sateliti su trebali da komuniciraju s već postojećom mrežom u orbiti i snimaju toplotni štit letjelice.

Ni raketni buster prve faze ni sama letjelica nisu bili predviđeni za povratak, već za pad u more. Staršip je važan i za NASA-u, koja računa na ovu letjelicu za spuštanje astronauta na Mjesec u narednim godinama u okviru programa Artemis, dok SpejsIks i Blu oridžin rade na lunarnim lenderima za buduće misije, prenosi Kliks.