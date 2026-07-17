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Brutalan odgovor je stigao – Iran napao američke baze

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ATV redakcija
17.07.2026 08:09

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Најновија, ударна вијест
Foto: ATV

Iran je gađao američku vojnu infrastrukturu u Kuvajtu, Bahreinu i Kataru tokom noći i jutra kao odgovor na novi talas američkih napada na Islamsku Republiku, prenose mediji.

Iran navodi da je u Kuvajtu dronovima gađao "položaje američkih snaga i centre za logističku podršku" američke vojske, prenijela je iranska novinska agencija IRNA.

Iran napao komandni centar za specijalne operacije SAD u Al-Tanfu u Siriji

Iranska revolucionarna garda saopštila je danas da je napala komandni centar za specijalne operacije Sjedinjenih Američkih Država u Al-Tanfu u Siriji, kao odmazdu za ubistvo iranskih vojnika u Iranšahru, javili su iranski mediji.

Garda, takođe, navodi da Iran zadržava punu kontrolu nad Ormuskim moreuzom, kao i da se tim putem neće izvoziti nafta niti gas sve dok se nastavljaju američki napadi, prenijele su iranske agencije Mehr i Tasnim.

Najmanje sedam osoba poginulo je noćas u američkim napadima na mostove u Bandar Hamiru, lučkom gradu na jugu Irana, javila je iranska novinska agencija IRNA.

Iranski državni mediji objavili su sinoć da su u američkim napadima pogođeni aerodrom i dva mosta na jugu Irana, u blizini Ormuskog moreuza, kao i dva mosta kod sela Kohurestan i reke Šor u okrugu Bandar Hamir.

Bijela kuća: "Vojska SAD nikad ne cilja civile i djecu"

Vojska Sjedinjenih Američkih Država nikad ne cilja civile, izajvila je sinoć portparolka Bijele kuće Kerolajn Livit, odgovarajući na pitanje novinara zašto američki predsjednik Donald Tramp ponavlja tvrdnju da SAD ne stoje iza bombardovanja škole Minab u Iranu.

"To je predsjednikovo mišljenje, a istovremeno je rekao i da Ministarstvo odbrane istražuje to. Predsednik se tako oseća jer zna da naša vojska uvek deluje u najboljoj nameri i apsolutno nikada ne cilja civile i djecu, za razliku od druge strane u konfliktu, Irana", rekla je Livit sinoć na konferenciji za medije u Bijeloj kući, javlja Skaj njuz.

Na pitanje u kom stanju su pregovori SAD i Irana, ona je rekla da se razgovori nastavljaju jer Iran želi dogovor, kako bi prestali američki napadi.

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Tagovi :

Američke baze Bliski istok

Iran

Amerika

Ormuski moreuz

Donald Tramp

Revolucionarna garda

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