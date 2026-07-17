Rastu tenzije: Iran gađao američke baze, Teheran prijeti novim udarima

Iranska Revolucionarna garda saopštila je da je izvela napade na američke vojne ciljeve u regionu, dok su nakon udara SAD zabilježene eksplozije, između ostalog, u Bandar Abasu i na ostrvu Kešm.

Iz bolnica na jugu Irana evakuisano je više od 200 pacijenata, a Teheran je poručio da će odgovoriti na svaki novi napad na svoju infrastrukturu. Iz Bijele kuće tvrde da Iran i dalje želi sporazum.

Iranska vojska saopštila je da je izvela raketne napade i napade bespilotnim letjelicama na američke vojne ciljeve u regionu, uključujući baze u Kuvajtu, Bahreinu i Jordanu.

Prema navodima Teherana, gađani su radarski sistemi, komunikaciona infrastruktura, rezervoari goriva i objekti u kojima su raspoređeni američki vojnici.

Istovremeno, iranski mediji izvijestili su o više eksplozija u priobalnim dijelovima zemlje, nakon novog talasa američkih udara. Eksplozije su, prema tim navodima, zabilježene u Bandar Abasu, Ahvazu, Konaraku, Siriku i na ostrvu Kešm.

Iranski zvaničnici saopštili su da je u američkim napadima poginulo više od 30 civila i sedam pripadnika vojske, dok je oko 260 osoba ranjeno.

Poslije udara u blizini bolnica na jugu Irana evakuisano je više od 200 pacijenata, među kojima su bili onkološki bolesnici i pacijenti na respiratorima.

Teheran je poručio da će, u slučaju novih američkih napada na iransku infrastrukturu, uzvratiti udarima na infrastrukturne ciljeve širom regiona.

Savjetnik vrhovnog vođe Ali Akbar Velajati izjavio je da niko ne može da oduzme Iranu kontrolu nad Ormuskim moreuzom.

Ministar spoljnih poslova Irana Abas Arakči optužio je SAD za kršenje međunarodnog prava i Povelje Ujedinjenih nacija, ocijenivši da napadi na, kako je naveo, vitalnu infrastrukturu predstavljaju ratni zločin.

Iz Bijele kuće tvrde da Iran nastavlja razgovore sa SAD i da želi da postigne sporazum.

Portparolka Bijele kuće Karolina Livit optužila je Teheran za najnoviju eskalaciju sukoba, ističući da je Iran prekršio Memorandum o razumijevanju napavši komercijalne brodove koji se kreću kroz Ormuski moreuz.

(RTS)