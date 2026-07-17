Govor u udarnom terminu: Tramp optužio Kinu da se miješala u izbore, reagovao Peking

Američki predsjednik Donald Tramp održao je govor u udarnom terminu u kojem je optužio Kinu za miješanje u izbore 2020. godine i naveo „šokantne ranjivosti“ u američkim izbornim sistemima.

Tramp, koji je u četvrtak govorio iz Bijele kuće, više puta je iznosio svoje tvrdnje o izbornoj prevari i stranom miješanju u izbore 2020. godine, koje je izgubio od Džoa Bajdena.

U polučasovnom govoru, održanom tri mjeseca prije međuizbora, rekao je da je deklasifikovao stotine obavještajnih dosijea koji podržavaju njegove tvrdnje da je Peking pokušao da utiče na izbore u Bajdenovu korist.

Američka obavještajna zajednica je prethodno zaključila da se Kina nije miješala u izbore 2020. godine.

Tramp je govorio pred nekoliko članova svog najvišeg tima dok je držao svoj govor, ali novinari nisu mogli postavljati pitanja predsjedniku.

U svojim izjavama, optužio je Kinu za „nezakonito pribavljanje“ 220 miliona dosijea birača, uključujući lične podatke.

Tramp je rekao da je Kina „kupila, ukrala ili hakovala podatke birača u 18 država“ i optužio „one koji su odgovorni za uzbunu“ da nisu otkrili otkriće vladinim zvaničnicima ili Kongresu.

Kao odgovor na njegov govor, kineska ambasada u Vašingtonu izjavila je za Rojters da se Peking „nikada nije i nikada neće miješati u predsjedničke izbore“.

Demokrate su, u međuvremenu, optužile Trampa da pokušava da posije sumnje u bezbjednost predstojećih novembarskih međuizbora, na kojima će se odlučiti o kontroli Kongresa do kraja njegovog predsjedništva.