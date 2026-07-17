Roditelji, oprez! Ovo je trenutno najopasnija pjesma na Jutjubu, javnost zgrožena, traže zabranu!

Mladi srpski izvođač, poznat pod umjetničkim imenom Faraon, uspio je da za samo dvije nedjelje, koliko ima od kako je izašla njegova pjesma pod nazivom "Žig zveri", podigne gotovo čitavu Srbiju na noge. Ipak, nisu u pitanju pozitivne reakcije, već neverica da neko uopšte može da izgovara riječi koje se u ovoj pjesmi čuju, dok ga mnogi u komentarima osuđuju čak i za pedofiliju.

Pomenuta pjesma čudnog imena koje i ne otkriva šta sve slušaoca čeka, objavljena je na Jutjubu 30. juna ove godine, na kanalu koji nozi naziv muzičara Faraona i, iako za sada ima tek nešto manje od 400.000 pregleda, komentari slušaoca ne prestaju da se nižu, a u kojima ne izostaju uvrede na račun mladog repera i osuda teksta koji se mnogima učinio opskurnim.

Da je situacija sa najnovijom Faraonovom pesmom "Žig zveri" loša i kritična najbolje se vidi iz jednog komentara u kom piše - "Znaš da je loše kada se cijela bivša Jugoslavija ujedinila u komentarima da ga iznap*š*va."

Među komentarima uzrujane publike ima i onih koji smatraju da je ova pjesma gotovo krivično delo, dok se među brojnim pronalaze i oni šaljiviji u kojima ističu kako je pomenuti Faraon, kako pišu šaljivo, "sto posto u Epstinovim fajlovima".

Pored komentara mržnje i burnih reakcija, par slušalaca pozvalo je sve sa Jutjuba koji su poslušali pjesmu na konkretnu akciju protiv ovog "umjetničkog djela" , tačnije, na dugme "report", odnosno, prijavu.

U spornoj pjesmi umetnik pod nazivom Faraon izgovara i sljedeće stihove - "Nema ni 18, a hoće da se treska", a zbog kojih ga u komentarima i napadaju za pedofiliju.

Tekst pjesme koja je, blago rečeno, podigla Srbiju na noge, prenosimo u cijelosti:

"Sveti tatice, nisam bila dobra, hoćeš me kazniti?

Naravno dušo

Jej Nežna sam ko cvet, liži me ko med, faraonee

Poseduješ me, poljupci su tvojii, žig zveri 3, 2, 1... Dolaze mi panteri

Murija, sudovi, krivično, delo

L-L-Like a motherfucking boss from narko kartelo (elo)

Posedujem tvoje telo (Nee)

Alo mala dole sedi

Yes daddy daddy Yes daddy daddy

Glava dole (dole) Oči gore (gore) Jezik napolje

Ah yes daddy daddy Yes daddy daddy

Glava dole (ole) Oči gore (ore) Jezik napolje Mmmmmmmmmm ah

Glava dole (glava dole) Yes daddy daddy

Yes, ah Daddy daddy Daddy daddy

Nema ni 18, a hoće da se treska

Ima sliku lične, mora da je neka greška

Stalno piše a a prazna joj je sveska

Kaže ništa, ne uči, a kod mene sve zna

Zna, da pliva, al' voli da se davi

Profi prima, odbojkom se bavi

Princeza je fina, al' ostali su sami

O-o-ona voli kad boli

Kazni je k'o da su u školi

Ajmo na kolena pa moli, moli

Bogu se mole vernice A Faraonima Maloletnice

Yes daddy daddy Yes daddy daddy Ye-ye-yes daddy daddy

Glava dole (dole) Oči gore (gore) Jezik na pod

Ah yes daddy daddy Ye-ye-yes daddy daddy

Glava dole (dole) Oči gore (gore) Jezik napolje

Yes daddy daddy".

Utiče loše na djevojčice, ali i na dječake

Ovakav vid muzičkog i medijskog sadržaja, bez obzira na to da li se pravda "umjetničkom slobodom" ili pokušajem izazivanja šoka radi pregleda, nosi sa sobom ozbiljne rizike kada su u pitanju djeca i adolescenti u osjetljivim fazama razvoja. Muzika snažno oblikuje stavove, vrijednosti i ponašanje mladih, a tekstovi koji eksplicitno promovišu i normalizuju zloupotrebu moći, pedofiliju i agresiju mogu ostaviti duboke psihološke i sociološke posljedice.

Mlade djevojčice, slušajući ovakve tekstove, mogu usvojiti narativ u kojem se njihova vrijednost mjeri isključivo kroz seksualizaciju i spremnost da udovolje starijim muškarcima. Stihovi koji podstiču na "kaznu", pokornost ("glava dole", "na koljena pa moli") i degradaciju, mogu dovesti do toga da djevojčice u razvoju ovakav, izrazito toksičan i opasan model ponašanja, počnu da doživljavaju kao normalan ili čak poželjan dinamizam u partnerskim odnosima.

Dječacima se kroz ovakav sadržaj šalje poruka da je "pravi muškarac" onaj koji dominira, posjeduje tuđe tijelo i odnosi se prema ženama (i djevojčicama) sa pozicije sile i moći. Tekstovi koji slave prelaženje granica i eksploataciju maloljetnica direktno brišu granice zdravog rasuđivanja o pristanku, poštovanju i empatiji, podstičući agresivne i predatorske obrasce ponašanja.

Kada su mladi kontinuirano izloženi šokantnom i devijantnom sadržaju, dolazi do procesa desenzitizacije - gubi se osjećaj za ono što je društveno neprihvatljivo i zakonski kažnjivo. Ono što bi nekada izazvalo zgražavanje, vremenom postaje uobičajeni internet žargon ili norma ponašanja, čime se stvara plodno tlo za stvarno iskorišćavanje i zlostavljanje.

(Telegraf.rs)