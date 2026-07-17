Danas u Srpskoj sunčano i toplo, temperatura skače do 39 stepeni!

Autor:ATV redakcija
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U Republici Srpskoj ovoj jutro će biti pretežno vedro, oko rijeka i po kotlinama ponegdje prolazna magla.
Tokom dana pretežno sunčano i vruće uz malu oblačnost. Kasnije popodne i uveče na sjeveru prolazno više oblaka, a samo je ponegdje moguća pojava kratkotrajne kiše ili pljuskova.
Vjetar slab i promjenljiv, tokom dana umjeren do pojačan južni i jugozapadni.
Maksimalna temperatura vazduha od 33°S do 39°S, u višim predjelima od 28°S, saopšteno je iz RHMZ RS.
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