Danas u Srpskoj sunčano i toplo, temperatura skače do 39 stepeni!

U Republici Srpskoj ovoj jutro će biti pretežno vedro, oko rijeka i po kotlinama ponegdje prolazna magla.

Tokom dana pretežno sunčano i vruće uz malu oblačnost. Kasnije popodne i uveče na sjeveru prolazno više oblaka, a samo je ponegdje moguća pojava kratkotrajne kiše ili pljuskova.

Vjetar slab i promjenljiv, tokom dana umjeren do pojačan južni i jugozapadni.

Maksimalna temperatura vazduha od 33°S do 39°S, u višim predjelima od 28°S, saopšteno je iz RHMZ RS.