U Srpskoj rođena 21 beba

U porodilištima u Republici Srpskoj u protekla 24 časa rođena je 21 beba, 11 dječaka i 10 djevojčica, potvrđeno je Srni u porodilištima.

U porodilištu Banjaluka rođeno je devet beba, Gradišci četiri, Zvorniku i Foči po dvije, a u Bijeljini, Trebinju, Nevesinju i Istočnom Sarajevu po jedna.

U Banjaluci je rođeno šest dječaka i tri djevojčice, Gradišci tri djevojčice i dječak, Zvorniku dva dječaka, Foči dječak i djevojčica, Bijeljini, Trebinju i

Istočnom Sarajevu po djevojčica, a u Nevesinju je rođen dječak.

U porodilištu Prijedor nije bilo poroda.

Podaci iz porodilišta u Doboju nisu bili dostupni.