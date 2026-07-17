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U Srpskoj rođena 21 beba

Autor:

ATV redakcija
17.07.2026 07:51

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Foto: Pexel/Emma Bauso

U porodilištima u Republici Srpskoj u protekla 24 časa rođena je 21 beba, 11 dječaka i 10 djevojčica, potvrđeno je Srni u porodilištima.

U porodilištu Banjaluka rođeno je devet beba, Gradišci četiri, Zvorniku i Foči po dvije, a u Bijeljini, Trebinju, Nevesinju i Istočnom Sarajevu po jedna.

U Banjaluci je rođeno šest dječaka i tri djevojčice, Gradišci tri djevojčice i dječak, Zvorniku dva dječaka, Foči dječak i djevojčica, Bijeljini, Trebinju i

Istočnom Sarajevu po djevojčica, a u Nevesinju je rođen dječak.

U porodilištu Prijedor nije bilo poroda.

Podaci iz porodilišta u Doboju nisu bili dostupni.

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Porodilišta

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