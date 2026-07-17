U Srpskoj rođena 21 beba

Autor:ATV redakcija
Komentari:0
U porodilištima u Republici Srpskoj u protekla 24 časa rođena je 21 beba, 11 dječaka i 10 djevojčica, potvrđeno je Srni u porodilištima.
U porodilištu Banjaluka rođeno je devet beba, Gradišci četiri, Zvorniku i Foči po dvije, a u Bijeljini, Trebinju, Nevesinju i Istočnom Sarajevu po jedna.
U Banjaluci je rođeno šest dječaka i tri djevojčice, Gradišci tri djevojčice i dječak, Zvorniku dva dječaka, Foči dječak i djevojčica, Bijeljini, Trebinju i
Istočnom Sarajevu po djevojčica, a u Nevesinju je rođen dječak.
U porodilištu Prijedor nije bilo poroda.
Podaci iz porodilišta u Doboju nisu bili dostupni.
Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.
Društvo
1 h0
Društvo
11 h0
Društvo
11 h0
Društvo
12 h0
Najnovije
Trenutno na programu