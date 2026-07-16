Brčićima danas oči pune suza radosnica - ponovo imaju krave

Prije tačno mjesec dana u našim Centralnim vijestima smo objavili priču o porodici Brčić iz Plane kod Bileće kojoj je grom ubio sve krave koje su imali i od kojih su živjeli.

Tada smo zabilježili potresne kadrove i još potresnije izjave koje su malo koga ostavile ravnodušnim. Danas smo ponovo kod Brčića, bilježimo osmjehe, sreću i štalu punu krava.

Munja im je u trenutku uzele sve od čega su živjeli, a onda su munjevitom brzinom skočili humani ljudi. Brčići danas imaju više krava nego ranije. Prije mjesec dana su suze išle od tuge i brige danas idu od sreće i zahvalnosti.

"Da će narod tako brzo reagovati nisam mogao vjerovati da će to tako ići brzo. Puno hvala narodu", kroz suze za ATV govori Miloš Brčić.

"Kada ste prvi put dolazili bilo je strašno, nije bilo lako prevazići taj prizor i sve pogledati ali sada je lakše, lakše je jer je sve prošlo, ima straha ali prošlo je", kaže nam Danijela Brčić.

Nakon objavljivanja potresne priče da je grom porodici Brčić iz bilećkog sela Plana ubio svih pet krava telefon nije prestajao da zvoni. Javljali su se svi, obični ljudi, privrednici, republičke institucije, političari. Danas u štali šest krava i jedna junica, nekoliko teladi, narednih dana će ih biti još. Brčići imaju i nove planove.

"Ako on bude htio da mi primi mislio sam da mu prodajem mlijeko ako se dogovorimo da bih imao neku sigurnost kao platu i moglo bi se onda živjeti, malo od teladi malo od mlijeka, malo se još nešto uradi sa traktorom i moglo bi", priča Miloš.

"Ako Bog da planiramo da kupimo još jednu dvije krave da proširimo stočni fond i da se nastavimo da se bavimo sa tim i opet kažem hvala svima i sve što je dato biće uloženo u stočni fond", najavljuje Danijela.

Prije mjesec dana Planu je pogodilo jako nevrijeme, grom je udario u drvo kod štale Brčića i ubio pet krava koje su ovoj vrijednoj porodici bili jedini izvor prihoda. Nakon kiše došlo je sunce koje je ovoje porodici vratilo osmjeh na lice a svima nama vjeru da postoje dobri ljudi. ATV je bila prva TV ekipa koja se odmah sljedeće jutro obišla Brčiće.