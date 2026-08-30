Sudar auta i motora kod ''Robota'', ima povrijeđenih

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Foto: ATV

Motociklista je teže povrijeđen u sudaru sa automobilom na bijeljinskoj obilaznici, rečeno je Srni u Policijskoj upravi Bijeljina.

Do nezgode je došlo oko 20.00 časova na obilaznici kod Tržnog centra "Robot" prema Patkovači. Saobraćaj je potpuno obustavljen do završetka uviđaja.

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