Sudar auta i motora kod ''Robota'', ima povrijeđenih

Autor:ATV redakcija
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Motociklista je teže povrijeđen u sudaru sa automobilom na bijeljinskoj obilaznici, rečeno je Srni u Policijskoj upravi Bijeljina.
Do nezgode je došlo oko 20.00 časova na obilaznici kod Tržnog centra "Robot" prema Patkovači.
Saobraćaj je potpuno obustavljen do završetka uviđaja.
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