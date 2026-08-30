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Sudar auta i motora kod ''Robota'', ima povrijeđenih

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Autor:

ATV redakcija
30.08.2026 21:46

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Полиција Републике Српске
Foto: ATV

Motociklista je teže povrijeđen u sudaru sa automobilom na bijeljinskoj obilaznici, rečeno je Srni u Policijskoj upravi Bijeljina.

Do nezgode je došlo oko 20.00 časova na obilaznici kod Tržnog centra "Robot" prema Patkovači.

Saobraćaj je potpuno obustavljen do završetka uviđaja.

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Tagovi :

nesreća

Saobraćajna nesreća

udes

Bijeljina

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