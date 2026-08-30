Političaru iz BiH zapaljen luksuzni auto

U naselju Kazagići kod Goražda noćas oko 2.15 časova zapaljen je automobil Senada Hubjera, poslanika u Skupštini Bosansko-podrinjskog kantona (BPK) Goražde, a policija sprovodi istragu o ovom događaju.

Prema Hubjerovim navodima, za sada nepoznate osobe zapalile su automobil audi ispred porodične kuće, nakon čega se vatra proširila prema kući.

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Pripadnici Vatrogasne jedinice Goražde intervenisali su i spriječili dalje širenje požara.

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Hubjer je naveo da u prizemlju kuće živi njegova majka i zatražio da istraga bude sprovedena što brže i detaljnije.

"Samo zahvaljujući brzoj i učinkovitoj intervenciji Vatrogasne jedinice Goražde spriječena je veća materijalna šteta, ali i ono najvažnije, moguća tragedija. U prizemlju kuće živi moja majka, zbog čega ovaj događaj za mene i moju porodicu ima posebnu težinu. Očekujem da istraga bude sprovedena što je moguće brže i temeljnije, jer paljenje automobila ispred porodične kuće nije samo materijalna šteta. Kada se vatra proširi na kuću u kojoj neko spava, granica između materijalne štete i ugrožavanja ljudskog života postaje vrlo tanka“, rekao je Hubjer, prenosi Fena.

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Hubjer nije želio da iznosi tvrdnje o mogućem motivu niti da optužuje bilo koga prije završetka istrage.

"Ne želim nikoga unaprijed optuživati niti donositi zaključke prije završetka istrage. To ću prepustiti nadležnim institucijama i istražnim tijelima, od kojih očekujem da profesionalno i bez ikakvih pritisaka utvrde ko su počinioci, ko su eventualni nalogodavci i koji je stvarni motiv ovog čina", naveo je Hubjer.

Poručio je i da događaj ne bi trebalo da bude razlog za strah, podjele i međusobne optužbe, te najavio da će javnost informisati o rezultatima istrage.

Policija Ministarstva unutrašnjih poslova BPK Goražde sprovodi istragu, dok je automobil, nakon obavljenog uviđaja, prevezen na dalje vještačenje.