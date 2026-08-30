Srbija i Srpska u fokusu nove američke politike: Za ''Vašington tajms“ govorio Denis Bojić

U tekstu posvećenom novom američkom pristupu Srbiji i Balkanu Direktor Memorijalnog centra Republike Srpske Denis Bojić govorio je za jedan od najuticajnijih američkih listova o iskustvu srpskog naroda tokom ratova devedesetih godina, kao i o djelovanju mudžahedina i radikalnih islamističkih struktura na prostoru BiH.

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"Ono što je jako bitno jeste mogućnost da drugi ljudi, važni ljudi, čuju važne činjenice o tome šta je bilo na ovim prostorima i da stvari više ne posmatraju jednostrano i da se više, na osnovu tih jednostranih zaključaka, u stvari definišu neke politike koje su bile aktuelne na ovim prostorima. Sama činjenica da je institucija Republike Srpske, i ja kao njen predstavnik, imao sam priliku da govorim za 'Vašington tajms', ukazuje da traže i uvažavaju mišljenje Republike Srpske. Prije nekoliko godina to je izgledalo nemoguće, a danas je to realnost", kaže Bojić.

Republika Srpska prošla je težak period, ali se sada sve bolje pozicionira na međunarodnom planu, ističe ministar pravde Srpske.

"Vidimo da Republika Srpska i njeni predstavnici otvaraju vrata i u Briselu, i u Moskvi. Važna je saradnja i sa zvaničnim Beogradom o saradnji Srbije i Srpske kroz sporazum o paralelnim vezama. To tako treba i da nastavimo", rekao je Goran Selak, ministar pravde Republike Srpske.

Srpske žrtve su godinama bile minimizirane, a druge zemlje su imale priliku da čuju samo jednu stranu priče. Važno je da se istina o srpskom narodu i žrtvi koju su podnijeli priča širom svijeta kako bi se javno mnjenje drugih zemalja promijenilo o našem narodu.

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"Memorijalni centar je početkom prikazivanja srpskog stradanja u Njujorku napravio zaista veliki korak pomoću kojeg će svi koji su tada imali priliku, ali i u narednim aktivnostima koje Memorijalni centar priprema, imati priliku da saznaju šta je bilo, na koji način su Srbi stradali u proteklom ratu, koliko žrtava su podnijeli, i na kraju krajeva, koliko nam je svima važna postojanost Republike Srpske za koju su naši očevi, ali i oni civili koji su stradali samo zato što su pravoslavci koji su se nalazili na svojim ognjištima, stradali", kaže Isidora Graorac, predsjednik Republičke organizacije porodica zarobljenih, poginulih boraca.

Srbi godinama trpe posljedice bošnjačke propagande. cijeli 20. vijek sy ćutali o stradanju, dok su drugi prekrajali istoriju. Trenutni položaj Srpske je pogodan da se ispriča istina i da se stvore jake prijateljske veze sa drugim zemljama.

Stručnjaci poručuju da je još rano govoriti o benefitima nove američke politike prema Srpskoj. Hova situacija svakako bi trebalo da znatno utiče na bolju međunarodnu poziciju Srpske.