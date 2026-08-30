Košarcu i njegovoj porodici prijete smrću

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Foto: Instagram/stasa.kosarac

Zamjeniku predsjedavajuće Savjeta ministara i ministru spoljne trgovine i ekonomskih odnosa Staši Košarcu upućene su ozbiljne prijetnje, uvrede i poruke govora mržnje, a na meti napada našli su se i članovi njegove porodice.

Prema informacijama Srne, među brojnim uvredljivim porukama nalaze se i najteže prijetnje usmjerene prema Košarcu i njegovoj djeci, uključujući prijetnje ubistvom. Region Srbin protjeran iz Hrvatske zbog bugarskog dokumenta Prijetnje su uslijedile nakon što je Košarac putem društvenih mreža javno izrazio saučešće povodom smrti generala Ratka Mladića. Nakon njegove objave uslijedio je veliki broj komentara i poruka uvredljivog i prijetećeg sadržaja, pri čemu su, osim Košarca, meta postali i članovi njegove uže porodice, uključujući djecu.

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