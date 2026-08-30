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Košarcu i njegovoj porodici prijete smrću

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Autor:

ATV redakcija
30.08.2026 18:00

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замјеник предсједавајуће Савјета министара Сташа Кошарац
Foto: Instagram/stasa.kosarac

Zamjeniku predsjedavajuće Savjeta ministara i ministru spoljne trgovine i ekonomskih odnosa Staši Košarcu upućene su ozbiljne prijetnje, uvrede i poruke govora mržnje, a na meti napada našli su se i članovi njegove porodice.

Prema informacijama Srne, među brojnim uvredljivim porukama nalaze se i najteže prijetnje usmjerene prema Košarcu i njegovoj djeci, uključujući prijetnje ubistvom.

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Prijetnje su uslijedile nakon što je Košarac putem društvenih mreža javno izrazio saučešće povodom smrti generala Ratka Mladića.

Nakon njegove objave uslijedio je veliki broj komentara i poruka uvredljivog i prijetećeg sadržaja, pri čemu su, osim Košarca, meta postali i članovi njegove uže porodice, uključujući djecu.

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Tagovi :

Staša Košarac

prijetnje

prijetnje Staši Košarcu

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