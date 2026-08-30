Dodik sa vladikama o važnim pitanjima za srpski narod i crkvu

Autor:ATV redakcija
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Predsjednik Milorad Dodik ugostio je danas Njegovo visokopreosveštenstvo mitropolita banjalučkog Jefrema i Njegovo preosveštenstvo episkopa marčanskog Savu sa kojima je razgovarao o važnim pitanjima za srpski narod i Crkvu.
"Bila mi je čast da ugostim mitropolita banjalučkog gospodina Jefrema i episkopa marčanskog gospodina Savu. Susreti s našim vladikama uvijek su prilika da razgovaramo o važnim pitanjima za život našeg naroda i Crkve", naveo je Dodik na društvenoj mreži "Iks".
Bila mi je čast da ugostim mitropolita banjalučkog gospodina Jefrema i episkopa marčanskog gospodina Savu.— Milorad Dodik (@MiloradDodik) August 30, 2026
Susreti s našim vladikama uvijek su prilika da razgovaramo o važnim pitanjima za život našeg naroda i Crkve. pic.twitter.com/sxjqtwFBCN
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