Brzo raširim noge: Zgodna voditeljka otvoreno o svom problemu

Zgodna voditeljka iz Španije Alba Kariljo otvoreno je progovorila o "problemu" koji ima, kako kaže, brzo otvori noge muškarcima, posebno nakon nekoliko čaša vina.

Felisijano Lopes je prije tri godine, u svojoj 43. godini, završio karijeru profesionalnog teniskog igrača. Ljevoruki Španac će ostati upamćen po snažnom servisu, osvajanju Rolan Garosa u dublu, plasmanom na 12. mjesto ATP liste u singlu, ali i kao jedan od najpoželjnijih sportista.

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Zbog fizičkog izgleda je paralelno sa tenisom imao i kratku karijeru u manekenstvu, a baš iz ove branše je odabrao bivšu i sadašnju suprugu.

Prva od njih, Alba Kariljo, nije dobro podnijela njihov raskid.

Špankinja (40) koja je poslije modelinga postala voditeljka, je oduvijek bila slaba na sportiste. Iz veze sa motociklistom Fonsijem Nijetom je 2011. dobila sina, a medijski prenosi njihovog razlaza 2012. i borbe oko sina su ih oboje dobro potresli.

Felisijano i Alba su zatim bili u vezi od 2013. pa su se vjenčali jula 2015, a već juna sledeće godine razišli, dok je razvod formalizovan marta 2017. godine.

Utonula u depresiju

"Dehumanizujući način na koji se sve dogodilo bio je srceparajući. Na kraju sam utonula u depresiju, nesposobna da spavam i danonoćno razmišljajući o mogućim razlozima tog emocionalnog odliva", kaže ona.

Albina situacija je bila toliko ozbiljna da je čak primljena na psihijatrijsku kliniku.

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"Noću bih se budila sa grčevima i noćnim morama, znojila bih se i osjećala nesvjesticu. Bila sam iscrpljena od plača. Po protokolu su mi oduzeli slušalice, kablove i druge predmete koji bi olakšali samopovređivanje. Nisam željela da umrem, iako sam uspjela da to verbalizujem. Ono što sam željela je da zaustavim um i odmorim se. Moj muž nije odgovarao na pozive. Ništa nije saznao, lutao je okolo. Trećeg dana sam tražila dobrovoljni otpust iz straha da je vijest procurila u štampu", ispričala je voditeljka svoju srceparajuću priču.

Kariljo je kasnije bila u vezi i sa poznatim fudbalskim golmanom ženskarošom, Tiboom Kurtoom.

Alba je u međuvremenu uspjela da osnaži svoj karakter i za španske medije je otvoreno govorila o svom seksualnom životu, problemima dokazivanja svoje vrijednosti zato što je lijepa, te o drugim stvarima.

Trenutno je slobodna i namjerava da upozna nekog, ali ne iz obaveze.

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"Bitno je da se sviđaš sebi pa ne moraš biti s nekim. Dakle prazninu koju osjećate pokrivate samim sobom. Opasna stvar je što onda neko mora da dođe da vam pruži mnogo kako biste prestali da želite da budete sami i dozvolili sebi da budete u vezi", dodaje ona.

Tinder?

Priznaje da njeni prijatelji koriste Tinder, ali ona je "uplašena".

"Nisam mogla, ali ponekad sam htjela. Zavidim prijateljicama, ali se plašim osuđivanja i objavljivanja svoje slike tu... Pa, to se može desiti u svakom slučaju. Ne želim da počnem da primam fotke pe*isa. Morate nastaviti sa tradicionalnim, otići na kafu i vidjeti kako će se stvari razviti", ispričala je.

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Sa druge strane, vjeruje da bi nevjerstvo mogla da oprosti "ako iza toga stoji nešto veoma čvrsto".

"Problem je u tome što obično nema čvrstih stvari, barem kod muškaraca koje sam znala", žali se Alba.

"Bolest mi se pogoršava s godinama"

Istovremeno, ona priznaje "bolest" koja joj se pogoršava "sa godinama" - da se prelako predaje muškarcima, naročito kad popije malo vina.

"I dalje mi se dešava, ali i sa drugim stvarima. Uz parfem, uz zanimljiv razgovor... Imam problem da brzo raširim noge. Ova bolest se pogoršava sa godinama! Dešava mi se i sa tipom koji ne želi da podijeli račun na dvoje. Zamislite koliko daleko idem", kaže ona.

Prema riječima Albe Kariljo, tokom svog života imala je mnogo problema da dokaže svoju vrijednost zbog jednostavne činjenice da je lijepa.

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"Imam zanimljiv razgovor i stvari koje treba reći, moram još petnaest puta da dokažem da nisam glupa, da nisam spora. Ima mnogo prljavštine iza toga. Započela sam master studije. Već sam umorna od toga da moram da se dokazujem, da moram da pričam o svom životu... Od sada želim da radim svojim mozgom", kaže ona o hipotetičkom povratku na televizore.

(Espreso)