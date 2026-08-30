Da li društvene mreže kvare porodične odnose?

Društvene mreže često se smatraju jednim od razloga zbog kojih porodice provode manje vremena zajedno, ali novo istraživanje pokazuje da ta zabrinutost možda nije u potpunosti opravdana.

Prema rezultatima velike norveške studije, nema čvrstih dokaza da veća aktivnost na društvenim mrežama dovodi do lošijih porodičnih odnosa.

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Deset godina pratili mlade i njihove roditelje

Istraživači s Norveškog univerziteta nauke i tehnologije (NTNU) deset su godina pratili gotovo hiljadu mladih osoba i njihove roditelje. Analizirali su podatke o korištenju društvenih mreža te promjene u porodičnim odnosima i nisu pronašli dokaze da veća upotreba tih platformi narušava porodičnu povezanost.

Rezultati istraživanja objavljeni su u časopisu "Journal of Youth and Adolescence", a suprotstavljaju se raširenom mišljenju da su društvene mreže jedan od glavnih uzroka porodičnih sukoba i udaljavanja.

"Mnogi smatraju da korišćenje društvenih mreža nužno vodi lošijim porodičnim odnosima. Naša studija to ne potvrđuje", rekao je za Newsweek Habib Nijarak Nobahat, postdoktorski istraživač na Odsjeku za psihologiju NTNU-a.

Zašto su rezultati drugačiji od ranijih istraživanja?

U istraživanju je učestvovalo 979 mladih iz Norveške u uzrastu od 10 do 20 godina. Podaci su prikupljani od njih i njihovih roditelja u šest različitih navrata tokom deset godina. Za razliku od brojnih ranijih istraživanja koja su se zasnivala samo na jednom trenutku i odgovorima učesnika, ovo istraživanje pratilo je promjene kroz duži period i koristilo različite izvore podataka.

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Ranije studije često su povezivale veće korištenje društvenih mreža s lošijim odnosima u porodici, ali nisu mogle da dokažu da li upravo društvene mreže uzrokuju te probleme.

Istraživači su zato željeli da provjere šta se događa kada se vrijeme provedeno na društvenim mrežama tokom godina poveća. Analizirali su više od stotinu mogućih povezanosti između društvenih mreža i porodičnih odnosa, a nakon statističkih prilagođavanja samo su dvije ostale značajne.

Nobahat je istakao da su se i te povezanosti zasnivale na ličnim procjenama adolescenata, što znači da su na rezultate mogli da utiču njihovi lični doživljaji i stavovi. "Prema našim podacima, ni osobe koje više koriste društvene mreže ni one koje s vremenom povećaju njihovu upotrebu nisu izložene većem riziku od pogoršanja porodičnih odnosa", rekao je.

Nije presudan broj sati, nego način korištenja

Istraživanje dolazi u vrijeme kada mnogi roditelji strahuju da telefoni i društvene mreže udaljavaju članove porodice. Česte su preporuke da se uređaji ostave tokom obroka i zajedničkog vremena kako bi se podstakli razgovori uživo. No Nobahat smatra da se pažnja često usmjerava na pogrešno pitanje. Nije nužno problem koliko vremena neko provodi na društvenim mrežama, već kako i kada ih koristi.

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"Velika je razlika između situacije u kojoj gledam u telefon dok mi supruga nešto govori i situacije u kojoj adolescent tokom porodične večere stalno provjerava društvene mreže", objasnio je. Prema njegovim riječima, važnije je da li sprečava korištenje telefona razgovore, zajedničke obroke ili druge važne porodične trenutke.

Zaključak istraživanja nije da društvene mreže nikada ne mogu da utiču na odnose, već da sama količina vremena provedena na njima nije dovoljna da bi se objasnilo pogoršanje porodične povezanosti. Važnije je sačuvati trenutke u kojima su članovi porodice stvarno prisutni jedni za druge.