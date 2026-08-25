Logo

Žensko ime koje crkva dugo nije priznavala: Vremenom je postalo jedno od najpopularnijih

Google IconDodajte ATV u vaš Google izvor

Autor:

ATV redakcija
25.08.2026 20:24

Komentari:

0
Радосна сјевојчица се игра са љубичастим аутићем играчком по сунчаном дану у парку.
Foto: Polesie Toys/Pexels

U jednom trenutku pojavilo se ime za djevojčice koje nije poteklo iz crkvenih knjiga niti iz narodnih običaja, već iz književnosti. Bilo je novo, neobično, „izmišljeno“ i dugo je izazivalo nedoumice među onima koji su ga prvi put čuli.

Skoro vijek i po crkva ga nije priznavala u obredu krštenja. Ipak, vremenom je prestalo da bude samo poetska igra riječi i postalo je jedno od najprepoznatljivijih ženskih imena sa prelijepim nadimkom.

лото

Društvo

Loto brojevi: Izvučena kombinacija u 68. kolu

Svetlana je jedno od rijetkih imena sa tačno poznatim datumom nastanka. Pojavilo se zahvaljujući pjesnicima i dugo je bilo tretirano kao „književna izmišljotina“.

Ime Svetlana prvi put se pojavilo 1802. godine u romansi Aleksandra Vostokova „Svetlana i Mstislav“. Širu popularnost donijela mu je balada Vasilija Žukovskog „Svetlana“, napisana 1813. godine. Ona je postala jedna od najpoznatijih u svoje vrijeme i upoznala čitaoce sa novim imenom.

Žukovski ga je stvorio od slovenskih korijena „svet“ i „lan“ (u staroruskom – „zemlja“). Simbolično, značenje imena je „svijetla zemlja“ ili „ona koja nosi svjetlost“.

Zašto crkva nije priznavala ime Svetlana

U 19. vijeku crkva nije dozvoljavala da se djevojčice krste imenom Svetlana. U kalendaru svetaca ga nije bilo. Smatralo se da je to „izmišljotina“ i da nema veze sa hrišćanskom tradicijom.

Zato su djevojčicama pri krštenju davali druga imena – Fotinija i Fotina, koja su imala isto značenje na grčkom jeziku. Situacija se promijenila tek 1943. godine, kada je Svetlana zvanično uvrštena u crkveni kalendar.

U periodu od 1950-ih do 1970-ih godina u SSSR-u, Svetlana je postala jedno od najpopularnijih imena. U velikim gradovima dobijala ga je skoro svaka treća djevojčica.

Јована Јеремић

Scena

Jovana Jeremić puca od samopouzdanja nakon operacije: Pokazala silikone

Tome je doprinijelo više faktora: prepoznatljivost zahvaljujući baladi, zvučnost, a onda i ličnost Svetlane Alilujeve – Staljinove kćerke. Ime je prestalo da bude književno i postalo je svakodnevno, piše ŽenaBlic.

Danas je popularnost imena Svetlana opala, ali se i dalje nalazi među 50 najčešćih ženskih imena u Rusiji. U Srbiji više nije toliko često, ali se najveće zvijezde muzike, glume i sporta koje su obilježile jednu epohu baš tako zovu: Svetlana Ražnatović, Svetlana Bojković, Svetlana Kitić.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Djevojčica

Imena

najljepša imena za djevojčice

Komentari (0)

Pročitajte više

Сложени уџбеници на полицама у кеижари.

Društvo

Bliži se prvo školsko zvono: Roditelji već računaju koliko novca bi trebalo da izdvoje

2 h

0
Ер трактор из Мостара помаже у гашењу пожара код Требиња.

Gradovi i opštine

'Er traktor' učestvuje u gašenju požara kod Trebinja

2 h

0
Клизиште у Бањалучком насељу Чесма.

Banja Luka

Klizište u banjalučkom naselju Česma prijeti kućama: Mještani noći provode u strahu

2 h

0
Пешкир је комад тканине који упија воду и служи за сушење тијела, лица или руку.

Region

Gost u apartmanu tražio čiste peškire: Odgovor vlasnika ga šokirao

3 h

0

Više iz rubrike

Колиба у на планини у шуми.

Porodica

Porodica 40 godina živjela u tajgi: Pobjegli od komunista, evo kako su otkriveni

1 d

0
Лидија Ферчајлд

Porodica

Lidija uradila DNK svoje troje djece pa proživjela dramu

4 d

0
беба новорођенче мало дијете

Porodica

Tri najljepša biblijska imena za dječake: Imaju moćno značenje

5 d

0
У ком узрасту дјеца никако не треба да гледају екране: Може бити посебно ризично

Porodica

U kom uzrastu djeca nikako ne treba da gledaju ekrane: Može biti posebno rizično

1 sedm

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

22

22

Savić: U petak sastanak u Vladi o problemu nedostatka mjesta u vrtiću "Čika Jova Zmaj"

22

10

Nazire se smirivanje tenzija: Cijene sirove nafte pale za više od tri odsto

21

59

U Grčkoj za nekoliko sati izbilo 40 požara

21

55

Dodik: Privatni sektor sve više nosi privredu Srpske, privrednici moraju imati sigurnost

21

43

Usred borbe sa požarima radnici trebinjskog Komunalnog preduzeća pomažu i životinjama

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima