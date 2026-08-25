U Španiji od vrućine ovog ljeta preminulo više od 5.000 osoba

Autor:ATV redakcija
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Vrućine su ovog ljeta u Španiji odnijele 5.030 života, pokazali su podaci Sistema za praćenje smrtnosti Instituta "Karlo treći".
Posebno veliki broj smrtnih slučajeva zabilježen je u julu /2.025/ i avgustu /1.945/.
Srbija
Uhapšen nasilnik koji je stariju ženu opljačkao, pa silovao ispod stepeništa
Ovo ljeto već je postalo najsmrtonosnije otkako je sistem počeo da prikuplja podatke 2015. godine.
Prethodni rekord zabilježen je ljeta 2022. godine, kada je broj smrtnih slučajeva dostigao 4.789.
(Srna)
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