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U Španiji od vrućine ovog ljeta preminulo više od 5.000 osoba

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Autor:

ATV redakcija
25.08.2026 21:03

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У Шпанији од врућине овог љета преминуло више од 5.000 особа
Foto: Envato/aowsakornprapat

Vrućine su ovog ljeta u Španiji odnijele 5.030 života, pokazali su podaci Sistema za praćenje smrtnosti Instituta "Karlo treći".

Posebno veliki broj smrtnih slučajeva zabilježen je u julu /2.025/ i avgustu /1.945/.

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Ovo ljeto već je postalo najsmrtonosnije otkako je sistem počeo da prikuplja podatke 2015. godine.

Prethodni rekord zabilježen je ljeta 2022. godine, kada je broj smrtnih slučajeva dostigao 4.789.

(Srna)

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Španija

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