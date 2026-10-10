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Lista SNSD-a za Parlamentarnu skupštinu osvojila 41,20 odsto glasova

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10.10.2026 14:42

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Foto: ATV

Lista SNSD-Milorad Dodik osvojila je 216.643 ili 41,20 odsto glasova na izborima za Predstavnički dom Parlamentarne skupštine BiH, pokazuju preliminarni rezultati Centralne izborne komisije BiH nakon obrađenih 98,03 odsto biračkih mjesta.

Pokret "Sigurna Srpska" osvojio je 79.125 ili 15,05 odsto glasova, dok je SDS - Volja naroda dobio 68.751 ili 13,08 odsto glasova.

Mjesto u Parlamentarnoj skupštini obezbijedili su i lista Za pravdu i red - Nebojša Vukanović sa 30.606 ili 5,82 odsto osvojenih glasova, DNS-NPS sa 27.912 glasova ili 5,31 odsto, SP-Petar Đokić sa 24.704 ili 4,70 odsto glasova, Ujedinjena Srpska sa 23.036 ili 4,38 odsto i Socijalistička partija Srpske - Goran Selak sa 16.987 ili 3,23 odsto glasova.

НСРС-Народна скупштина

Republika Srpska

Novi podaci CIK-a: SNSD ubjedljivo vodi na izborima za NSRS

Obrađeni su podaci sa 2.041 ili 98,03 odsto biračkih mjesta, a nisu primljeni podaci za još 41 biračko mjesto.

Ukupno je obrađeno 579.865 glasačkih listića, od čega je 525.774 važećih, 15.173 nevažećih praznih i 38.918 nevažećih iz drugih razloga.

U FBiH na izborima za Parlamentarnu skupštinu BiH SDA je osvojila 243.177 glasova ili 31,57 odsto, SDP sa 120.101 ili 15,59 odsto, a koalicija okupljena oko HDZ-a BiH 100.223 ili 13,01 odsto glasova.

Stranka za BiH osvojila je 67.985 ili 8,83 odsto, Narod i pravda 53.696 ili 6,97 odsto, Demokratska fronta Željko Komšić 49.029 ili 6,37 odsto, a Hrvatska petorka okupljena oko HDZ-a 1990 33.870 ili 4,40 odsto.

Izborni cenzus u FBiH prešli su i koalicija NES BiH, PDA i Naprijed sa 32.121 ili 4,17 odsto, te Naša stranka sa 31.256 ili 4,06 odsto osvojenih glasova.

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