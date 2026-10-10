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Špirić: SNSD u vlast uvodi volja srpskog naroda, a ne politički gubitnici

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10.10.2026 10:44

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Никола Шпирић, замјеник предсједавајућег Дома народа Парламентарне скупштине.
Foto: SRNA

Zamjenik predsjedavajućeg Doma naroda Parlamentarne skupštine BiH Nikola Špirić izjavio je da su izborni gubitnici iz Sarajeva posljednja adresa sa koje treba da dolaze poruke o budućem formiranju vlasti.

"Izborni gubitaši poručuju kako partneri iz bošnjačkih stranaka rizikuju ako SNSD uvedu u vlast. Ko su oni da nekoga uvode u vlast? SNSD je i sada i uvijek u vlast dovodio i uvodio srpski narod svojim glasovima jer SNSD brani stavove tog naroda. Tako će biti i ubuduće i svi koji se nadaju da je moguće bez SNSD-a zalutali su u politiku", rekao je Špirić za Srnu.

On je istakao da se pogubnim pokazalo svako miješanje sa strane u politički život u BiH, te da je izborna volja naroda stala u odbranu Republike Srpske, sa jasnim ciljem da ona bude vidljiva i poštovana, kako je i Ustavom zagarantovano.

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"Sankcije predsjedniku Miloradu Dodiku narod u Republici Srpskoj doživio je kao lične sankcije i to je brana koja može zaustaviti svaku stihiju. Mržnja nikada nije saveznik uspjehu, valjda je to jasno onima koji su je raspirivali u prošlom mandatu", rekao je Špirić.

On je naveo da je nakon poznatih izbornih rezultata uobičajeno da se obave stranački razgovori i dogovori buduće funkcionisanje vlasti.

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"Možda neki misle da će izborni rezultat promijeniti neko novo "kinder jaje" i prekrajanje volje birača, ali i ta vremena su prošla. SNSD je pokazao svoju snagu i stabilnost i nastavljamo dalje na sprovođenju naših programa sa onima koji imaju kapacitet da učestvuju u vlasti, uz puno poštovanje Ustava i uvažavanje političkih partnera", rekao je Špirić.

On je ocijenio da su otvoren i konstruktivan politički dijalog najbolji saveznik napretka u svakom smislu, te da je u narednom periodu neophodno pokazati političku zrelost, a ne avanturizam.

"Oni koji sada traže načina da dezavuišu izborne rezultate uvode BiH u novu političku krizu", zaključio je Špirić.

(SRNA)

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Nikola Špirić

SNSD

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