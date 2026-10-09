U Federaciji prijavljena 163 slučaja bolesti slična gripu

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U Federaciji BiH /FBiH/ u prvoj sedmici oktobra u primarnoj zdravstvenoj zaštiti prijavljena su 163 slučaja bolesti slične gripu.

Testirano je 18 uzoraka prikupljenih od hospitalizovanih pacijenata sa teškim akutnim respiratornim infekcijama i svi su bili negativni na viruse gripa, podaci su Zavoda za javno zdravstvo FBiH. Sezona pojačanog nadzora nad respiratornim virusima trajaće do sredine maja naredne godine, prenose federalni mediji, prenosi Srna.

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