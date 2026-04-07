Lukić: Mjere na suzbijanju ptičijeg gripa na području opštine Petrovo dale su brze i konkretne rezultate

07.04.2026 11:56

Негослав Лукић
Zahvaljujući brzoj i koordinisanoj reakciji Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, Republičke uprave za inspekcijske poslove i veterinarske službe, mjere na suzbijanju ptičijeg gripa na području opštine Petrovo dale su brze i konkretne rezultate, rekao je pomoćnik ministra za veterinarstvo Negoslav Lukić.

Pravovremeno d‌jelovanje nadležnih institucija omogućilo je da se situacija na terenu u vrlo kratkom roku sanira, čime je spriječeno širenje bolesti na druge farme i šire područje.

"Danas smo donijeli rješenje o ukidanju zona nadzora koje su bile uspostavljene radi kontrole i suzbijanja bolesti. Ova odluka predstavlja potvrdu da sistem funkcioniše, te da Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, Republička uprava za inspekcijske poslove i veterinarska služba d‌jeluju koordinisano, efikasno i odgovorno u zaštiti zdravlja životinja i stabilnosti domaće proizvodnje. Ovakvi rezultati dodatno jačaju povjerenje u sistem kontrole i sposobnost institucija da brzo i efikasno reaguju u kriznim situacijama ", izjavio je pomoćnik ministra za veterinarstvo Negoslav Lukić.

Posebno naglašava da su sve nadležne službe, uz punu saradnju proizvođača, provele propisane mjere u najkraćem mogućem roku te i da je takav pristup omogućio brzo suzbijanje pojave bolesti, očuvanje sigurnosti sektora živinarstva i sprečavanje većih ekonomskih posljedica.

"U narednim danima očekujemo i povratak izvoznog statusa pilećeg mesa na tržište Evropske unije, što će dodatno potvrditi uspješnost preduzetih mjera i stabilnost sistema kontrole", kaže Lukić.

Prema njegovim riječima ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, Republička uprava za inspekcijske poslove i veterinarska služba nastaviće sa pojačanim nadzorom i preventivnim aktivnostima kako bi se očuvala povoljna epizootiološka situacija i pružila puna podrška domaćim proizvođačima.

