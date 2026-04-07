Malagurski: Posjeta Trampa Mlađeg pokazuje da se situacija mijenja

Autor:

Slaviša Đurković
07.04.2026 11:28

Борис Малагурски
Foto: Youtube/Savez nezavisnih socijaldemokrata

Novinar i režiser Boris Malagurski kaže da sama činjenica da je Banjaluka na mapi čovjeka koji je sin predsjednika SAD govori o tome koliko je visoko uzdignuta Banjaluka u geopolitičkom kontekstu i koliko je Republika Srpska napredovala.

"Ovo što sada vidimo je plod dugogodišnjeg i strpljivog rada administracije u Banjaluci i prije svega Milorada Dodika koji je jedan od rijetkih političara koji je otvoreno podržao Donalda Trampa prije nego što je on postao predsjednik SAD", kaže Malagurski.

On ističe da ovo šalje poruku ne samo srpskom narodu, nego i onima u regionu da je Srpska važan regionalni igrač.

"Posjeta Trampa Mlađeg pokazuje da naši okolni narodi ne mogu da računaju na bezuslovnu podršku Vašingtona i da se situacija u tom kontekstu mijenja. Izuzetno mnogo vrijedi u kontekstu pozicioniranja Republike Srpske na globalnom planu. On pokazuje da je Banjaluka i Republika Srpska vrijedna investiranja", kaže Malagurski.

Poručuje i da je posjeta Donalda Trampa Mlađeg apsolutno rezultat velikih napora koje je rukovodstvo u Srpskoj, a prije svega Milorad Dodik lično, uložio u redefinisanje odnosa sa SAD.

Sin američkog predsjednika Donald Tramp Mlađi doći će danas, 7. aprila, u zvaničnu posjetu Banjaluci. On će se sastati sa srpskim zvaničnicima i privrednicima. Ovo je nastavak odlične diplomatske aktivnosti rukovodstva Republike Srpske.

