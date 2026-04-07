Blagojević: Snažni odnosi sa Srbima u nacionalnom interesu Amerike

Ponovno razvijanje snažnih odnosa sa Srbima na Balkanu je u nacionalnom interesu SAD, ocijenio je Rod Blagojević, bivši guverner Ilinoisa i blizak saradnik američkog predsjednika Donalda Trampa.

Blagojević je podsjetio da je srpski narod bio lojalan saveznik Amerikanaca u oba svjetska rata.

On je reagovao na objavu predsjednika SNSD-a Milorada Dodika, koji je čestitao Trampu i američkom ministru rata Piter Hegsetu na istorijskoj misiji spasavanja dva američka pilota u iranskoj pustinji, od kojih je jedan teško ranjen.

Dodik je naglasio da se srpski narod sa ponosom sjeća operacije "Halijard" iz Drugog svjetskog rata, kada su pripadnici Jugoslovenske vojske u otadžbini, koju su činili isključivo Srbi, zajedno sa američkom Kancelarijom za strateške usluge, organizovali skrivanje i evakuaciju više od 500 savezničkih pilota, uglavnom Amerikanaca.