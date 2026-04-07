Sin Donalda Trampa dolazi u Banjaluku: Ko je Donald Tramp Mlađi?

Ko je Donald Tramp Mlađi?

Donald Tramp Mlađi je američki biznismen, politički aktivista, javna ličnost i najstariji sin predsjednika SAD Donalda Trampa.

Rođen je 31. decembra 1977. godine u Njujorku. Odrastao je u porodici koja je već bila duboko uključena u biznis nekretnina i medije, što je značajno oblikovalo njegovu karijeru. Diplomirao je ekonomiju na Univerzitetu Pensilvanija. Nakon studija, aktivno se uključuje u porodični biznis u okviru kompanije "The Trump Organization", gdje je obavljao funkcije vezane za razvoj nekretnina i investicije.

Bio je uključen u brojne projekte širom SAD, ali i u medijske aktivnosti, uključujući učešće u rijaliti emisiji „The Apprentice“, koju je vodio njegov otac.

Politički angažman

Donald Tramp Mlađi bio je jedan od najaktivnijih članova porodice u javnim nastupima i promociji predsjedničke kampanje Donalda J. Trampa. Nakon izbora, nastavio je da igra značajnu ulogu u političkom prostoru SAD, posebno među konzervativnim biračima.

Često se pojavljuje u medijima, učestvuje na skupovima i aktivno koristi društvene mreže za iznošenje političkih stavova.

MUP Srpske izdao zabrane

Ministar unutrašnjih poslova Republike Srpske izdao je nekoliko zabrana koje će snazi biti danas od 10 sati ujutru do ponoći.

Iz MUP-a pojašnjavaju da se zabrane izdaju u cilju obezbjeđenja nesmetanog boravka i kretanja visokopozicionirane inostrane delegacije u posjeti Republici Srpskoj.