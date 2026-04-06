Rod Blagojević o posjeti Trampa Banjaluci: Strateško partnerstvo u interesu SAD

Autor:ATV
Komentari:10
Dolazak sina američkog predsjednika Donalda Trampa Mlađeg u Republiku Srpsku je bitan korak u razvoju strateškog partnerstva između Vašingtona i Banjaluke, ocijenio je bivši guverner Ilinoisa i blizak saradnik američkog predsjednika Rod Blagojević.
"Ovo je važan sastanak. Uspostavljanje strateškog partnerstva sa pravoslavnim Srbima je u nacionalnom interesu Sjedinjenih Država", napisao je Blagojević na "Iksu".
On je naglasio da pravoslavni Srbi podržavaju predsjednika Trampa i SAD.
Sin Donalda Trampa dolazi u Banjaluku!
Sin američkog predsjednika Donald Tramp Mlađi dolazi u Banjaluku, a prema saznanjima Srne riječ je o poslovnom boravku tokom kojeg će, kako se očekuje, biti održan sastanak sa privrednicima iz Republike Srpske o mogućnostima saradnje i investiranja.
Donald Tramp Mlađi je izvršni potpredsjednik Tramp Organizacije i upravlja kompanijom zajedno sa mlađim bratom Erikom.
This is an important meeting. American national interests are advanced by the United States developing a new strategic partnership with the Orthodox Christian Serbs in the Balkans who love America & love President Trump.— Rod Blagojevich (@realBlagojevich) April 6, 2026
This material is distributed by RRB Strategies LLC on… https://t.co/DzWYgTVbTi
