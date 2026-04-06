Rod Blagojević o posjeti Trampa Banjaluci: Strateško partnerstvo u interesu SAD

ATV
06.04.2026 18:39

10
Род Благојевић
Dolazak sina američkog predsjednika Donalda Trampa Mlađeg u Republiku Srpsku je bitan korak u razvoju strateškog partnerstva između Vašingtona i Banjaluke, ocijenio je bivši guverner Ilinoisa i blizak saradnik američkog predsjednika Rod Blagojević.

"Ovo je važan sastanak. Uspostavljanje strateškog partnerstva sa pravoslavnim Srbima je u nacionalnom interesu Sjedinjenih Država", napisao je Blagojević na "Iksu".

On je naglasio da pravoslavni Srbi podržavaju predsjednika Trampa i SAD.

Доналд Трамп Млађи

Republika Srpska

Sin Donalda Trampa dolazi u Banjaluku!

Sin američkog predsjednika Donald Tramp Mlađi dolazi u Banjaluku, a prema saznanjima Srne riječ je o poslovnom boravku tokom kojeg će, kako se očekuje, biti održan sastanak sa privrednicima iz Republike Srpske o mogućnostima saradnje i investiranja.

Donald Tramp Mlađi je izvršni potpredsjednik Tramp Organizacije i upravlja kompanijom zajedno sa mlađim bratom Erikom.

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="en" dir="ltr">This is an important meeting. American national interests are advanced by the United States developing a new strategic partnership with the Orthodox Christian Serbs in the Balkans who love America &amp; love President Trump.<br><br>This material is distributed by RRB Strategies LLC on… <a href="https://t.co/DzWYgTVbTi">https://t.co/DzWYgTVbTi</a></p>&mdash; Rod Blagojevich (@realBlagojevich) <a href="https://twitter.com/realBlagojevich/status/2041179009036239114?ref_src=twsrc%5Etfw">April 6, 2026</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>

