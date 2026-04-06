Mazalica: Sarajevo ne može da sakrije mržnju prema porodici Tramp

Sarajevo ne može da sakrije mržnju prema porodici Tramp, bilo da je riječ o predsjedniku ili sinu, istakao je šef Kluba poslanika SNSD-a u Narodnoj skupštini Republike Srpske Srđan Mazalica.

"Ipak je to bilo glavna evropska fan zona Demokrata i svih njihovih kandidata u prošlosti, uključujući i Kamalu. U svakom slučaju, samo dublje tonete. P.S. Ovo je tek uvod, strpite se", istakao je Mazalica u objavi na društvenoj mreži Iks.

Podsjećamo, sin američkog predsjednika Donalda Trampa, dolazi u Banjaluku.

Riječ je o poslovnom boravku Trampa Mlađeg tokom kojeg će se, kako se očekuje, sastati sa privrednicima iz Republike Srpske sa kojima bi trebalo da razgovara o mogućnostima saradnje i investiranja.

— Srđan Mazalica (@SrdjanMazalica) April 6, 2026

Donald Tramp Mlađi je izvršni potpredsjednik Tramp Organizacije i upravlja kompanijom zajedno sa mlađim bratom Erikom.