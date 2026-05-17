Banjalučanima dozlogrdila estetika: Dok neki čekaju asfalt od centra se pravi predizborna razglednica

Gradonačelnik Banjaluke Draško Stanivuković ovih dana je na udaru Banjalučana, a koji na njegove najave umjesto pohvala osipaju rafal kritika.

Nakon Banjalučke rive, koju je najavio prije par dana, gradonačelnik Stanivuković je danas objavio još jedan novitet – rekonstrukciju Trga Krajine i Gospodske ulice, a što izgledom podsjeća na neki gradić na moru, a ne Banjaluku.

Prema najavama i onom što se može vidjeti na objavljenim fotografijama potegla su se pitanja, kako je moguće do te mjere promijeniti izgled užeg centra, gdje će stati sve što je zamislio gradonačelnik i zašto se ne radi na uređenju i drugih naselja, a ne samog centra.

Gradonačelnik se valjda vodi onom – prvo uredi svoje dvorište pa gledaj u drugo.

Po tom principu se u proteklom periodu uređivao centar dok širi dio grada još uvijek čeka na primarne stvari poput asfalta, trotoara, adekvatnih objekata za odlaganje otpada i dr.

Na gradonačelnikovo pitanje da li se građanima sviđa projekat uslijedili su negativni odgovori i kritike.

„Ne sviđa nam se. Do kad mislite šminkati samo centar grada, dok se u ostalim naseljima infrastruktura raspada? Gospodska je preuska za bašte kafana i nema tog rendera koji će to popraviti“, glasio je jedan od komentara.

Da li će Gospodska dočekati sudbinu Gajeve ulice?

Podsjećanja radi, Gajeva ulica je nakon dvije godine i 1,5 miliona KM uloženih u nju danas skoro pa devastirana. Estetika u Banjaluci očigledno ima rok trajanja i to kratkoročan.

Ipak, bilo je i onih koji su bili sarkastični, pa u duhu nedavne sječe 25 stabala „greškom“, kako je to kazao gradonačelnik, napisali su da je projekat lijep da ima čak i po malo trave i po neko stablo.