Objavljen program obilježavanja Spasovdana u Banjaluci

16.05.2026 08:14

Зграда градске управе у Бањалуци.
Foto: ATV/Branko Jović

Bogat kulturno-umjetnički program pripremljen je za ovogodišnje obilježavanje slave grada i Hrama Hrista Spasitelja - Spasovdana, a iz Gradske uprave Banjaluka objavili su i sam program obilježavanja.

- Uoči Spasovdana, 20. maja, od 18 časova u porti Hrama Hrista Spasitelja biće održano praznično bdjenje, a u istom periodu u Kući Milanovića biće otvorena izložba radova slikara Perice Ivanovića, sa motivima pravoslavnih manastira. Od 20 časova u porti Hrama Hrista Spasitelja očekuje vas tradicionalni koncert pod nazivom "U susret Spasovdanu - sloboda - tradicija", kada će, pored organizatora SPD "Jedinstvo", nastupiti i brojni gosti - saopšteno je iz Gradske uprave.

Kako su dodali, obilježavanje Spasovdana u četvrtak, 21. maja, započeće u devet časova služenjem svete arhijerejske liturgije u Hramu Hrista Spasitelja, nakon čega će uslijediti tradicionalna spasovdanska litija oko hrama.

- U duhu tradicije i običaja uz bogatu trpezu i prigodan program proslava slave grada biće nastavljena i u večernjim časovima, odnosno od 18.30 na šetalištu pored hrama. Iste večeri biće proglašeni i pobjednici ovogodišnjeg izbora za najbolju slavsku pogaču i rakiju - dodali su oni.

Spasovdansko veče gusala biće održano u petak, 30. maja, u 19 časova, koje će upriličiti Škola gusala "Sandić".

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

