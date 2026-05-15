Naučno-tehnološki park nakon dvije godine bliže izgradnji

Nakon dvije godine čekanja, izgradnja Naučno-tehnološkog parka konačno bi trebalo da počne. Građevinska dozvola očekuje se uskoro, zatim slijede tehničke pripreme i formiranje stručnog tima koji će upravljati izgradnjom objekta.

Sve bi trebalo da bude završeno u naredne dvije godine. Projekat koji je do sada bio uglavnom u fazi priprema i planiranja, dobiće i svoj fizički oblik, a time se otvaraju i nova radna mjesta.

„Imaćemo mogućnost da u okviru Naučno-tehnološkog parka uposlimo naše studente, nastavnike, saradnike i da u okviru Naučno-tehnološkog parka razvijaju nova privredna preduzeća. Mi ćemo zaista dati sve od sebe da Naučno-tehnološki park bude analog Naučno-tehnološkim parkovima koji su se zaista dokazali“, kazao je Radoslav Gajani rektor Univerziteta u Banjoj Luci

Objekat je planiran unutar kampusa Univerziteta u Banjoj Luci, iza zgrade Arhitektonsko-građevinsko-geodetskog fakulteta. Predviđen je na pet etaža, sa karakteristikama pametne zgrade i solarnim panelima koji bi pokrivali veći dio energetskih potreba. U prostoru od oko deset hiljada kvadratnih metara trebalo bi da bude smješteno između 30 i 50 startapa, kao i odjeljenja za istraživanje i razvoj tehnoloških kompanija.

Radilo se i u protekle dvije godine, uvjerava direktor parka. Najviše na pripremi projektno-tehničke dokumentacije i stvaranju uslova za početak izgradnje. Bilo je posla, tvrdi Nikola Dragović, od mapiranja resursa u akademskoj zajednici i privredi, uspostavljanja saradnje sa univerzitetima i inovacionim fondovima, do povezivanja sa mrežama naučno-tehnoloških parkova u regionu i Evropi.

"Mi ćemo nastaviti naš rad, ne samo na popularizaciji startapa nego i na različitim programima akceleracije, konkretno kako od te ideje razviti patent, kako ga testirati kako ga promovisati na međunarodnom tržištu i konačno kako doći do potencijalnih investitora“, rekao je Nikola Dragović, direktor Naučno-tehnološkog parka Republike Srpske.

Ideja je da Naučno-tehnološki park postane mjesto susreta akademske zajednice i privrede, inkubator poslovnih ideja i podrška razvoju startap kompanija. Projekat bi trebalo da doprinese digitalnoj transformaciji i stvaranju novih radnih mjesta. Vrijednost investicije procijenjena je na oko 35 miliona maraka, a finansiranje bi trebalo da bude obezbijeđeno uz podršku Razvojnog fonda Saudijske Arabije.