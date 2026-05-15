Pogledajte spisak ulica: Danas isključenja struje u Banjaluci

Autor:ATV
Komentari:0
Zbog planiranih radova na održavanju električne mreže, veći broj ulica i naselja na području Banjaluke danas će biti privremeno isključen sa naponske mreže, potvrđeno je iz preduzeća "Elektrokrajina".
Prema zvaničnom rasporedu, redukcije su planirane u sljedećim terminima:
Od 09.00 do 14.00 časova struje neće biti u dijelovima ulica Banijska, Kralja Aleksandra I Karađorđevića i Novaka Pivaševića, kao i u naselju Veseli brijeg.
Društvo
AMS upozorio vozače
Od 09.00 do 15.00 časova bez napajanja ostaju dijelovi naselja Ramići te dio XXIII kuljanske ulice.
Iz "Elektrokrajine" napominju da se u slučaju nepovoljnih vremenskih prilika radovi odgađaju, a potrošači će o novom terminu biti naknadno obaviješteni.
Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.
Najnovije
10
49
10
46
10
42
10
31
10
24
Trenutno na programu