Pogledajte spisak ulica: Danas isključenja struje u Banjaluci

Zbog planiranih radova na održavanju električne mreže, veći broj ulica i naselja na području Banjaluke danas će biti privremeno isključen sa naponske mreže, potvrđeno je iz preduzeća "Elektrokrajina".

Prema zvaničnom rasporedu, redukcije su planirane u sljedećim terminima:

Od 09.00 do 14.00 časova struje neće biti u dijelovima ulica Banijska, Kralja Aleksandra I Karađorđevića i Novaka Pivaševića, kao i u naselju Veseli brijeg.

Od 09.00 do 15.00 časova bez napajanja ostaju dijelovi naselja Ramići te dio XXIII kuljanske ulice.

Iz "Elektrokrajine" napominju da se u slučaju nepovoljnih vremenskih prilika radovi odgađaju, a potrošači će o novom terminu biti naknadno obaviješteni.