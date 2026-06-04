Slovenija dobila novu Vladu: Skupština donijela prelomnu odluku

Skupština Slovenije na vanrednoj sjednici potvrdila je ministarski tim premijera Janeza Janše, čime je izabrana nova Vlada Slovenije.

Za raspravu, koja je počela u 9 časova, bilo je predviđeno osam sati.

Međutim, odmah na početku sjednice došlo je do zapleta: u pokretu Svoboda zatražili su da se predsjednik Skupštine Zoran Stevanović izvini, što je on odbio. Nakon toga sjednicu je nakratko prekinuo, piše 24.ur.

Poslije glasanja uslijediće polaganje zakletve novoizabranog vladinog tima. Zatim će se, prema očekivanjima, održati prva sjednica vlade, a Janša će preuzeti dužnost od svog prethodnika Roberta Goloba.